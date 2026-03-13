Елизавета Арзамасова показала подросших детей от Ильи Авербуха — фото
Актриса Елизавета Арзамасова показала фото подросших детей от Ильи Авербуха
Актриса Елизавета Арзамасова поделилась свежим снимком подросших детей от Ильи Авербуха. Об этом сообщает телеграм-канал «Блокнот Старс».
В публикации уточняется, что сыну Лёве в этом году исполнится пять лет, а дочке Лии — два года. Обозреватели опубликовали соответствующие снимки.
Арзамасова и Авербух познакомились ещё в 2010 году. В то время Лиза была на пике популярности благодаря ситкому «Папины дочки», где сыграла Галину Сергеевну.
Позже артистку пригласили в проект «Лёд и пламень» на Первом канале, а Илья Авербух стал её наставником в шоу.
