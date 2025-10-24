«Пустите меня к Пугачевой!»: кутюрье Гуляев рассказал о связи с покинувшей Россию Примадонной

24 октября 2025, 13:52

Кутюрье Гуляев: я стараюсь быть вне политики и люблю Пугачеву

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1» российский дизайнер и кутюрье Игорь Гуляев поделился воспоминаниями о встрече с Аллой Пугачевой.





Он рассказал, что впервые увидел Аллу Борисовну в детстве, когда ему было всего пять лет. С тех пор он не пропускал ни одной программы с ней и всегда мечтал познакомиться лично. Позже он побывал на ее концерте. Кутюрье с улыбкой вспоминает, как рвался на сцену и кричал: «Пустите меня к Пугачевой!».



Через несколько лет молодой дизайнер приехал в Москву, и его мечта о знакомстве с певицей сбылась сполна: он стал сотрудничать с Примадонной. До сих пор Гуляев отзывается о ней с теплотой и уважением.

«Я стараюсь быть вне политики. Люблю этого человека искренне и желаю прожить ей долгие годы, застать счастливые моменты из жизни своих маленьких, замечательнейших детей. Всегда с большим уважением, любовью буду к ней относиться. Для меня это не просто дружба. Это родной души человек», — поделился дизайнер.

«Когда уходит близкий человек, важно быть рядом с теми, кто страдает. Я знаю, как это тяжело, и никогда не предам тех, кто был со мной в трудные времена», — сказал Гуляев.