Юный брюнет Ваня Дмитриенко, автор «Венера — Юпитер», взлетел к славе и деньгам — 30-летние фанатки ломают заборы ради концерта
Ваня Дмитриенко, покоривший публику хитом «Венера — Юпитер», из обычного подростка вырос в символ мужской привлекательности, ставший объектом восхищения 30-летних девушек благодаря своему новому имиджу и провокационным клипам. Кто он такой, когда приобрел популярность и какие слухи ходят о романе с 16-летней Анной Пересильд? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Детство Вани ДмитриенкоВаня родился 25 октября 2005 года в Красноярске в семье музыканта и психиатра-нарколога. В 2014 году его родители развелись. У юноши есть две сестры.
В детстве он увлекался вокалом и занимался в театре «Этти Дети». Также парень пробовал себя в плавании, теннисе, баскетболе и хоккее. Но в итоге выбрал творчество и вместе с мамой ездил на кастинги, участвуя в разных проектах. В 2017 году он выступил на фестивале «Поколение Next» в Сочи, где произвел настоящий фурор. Продюсер Евгений Орлов заметил его талант и посоветовал переехать в Москву. Родители решили, что это судьба, и все бросили, чтобы начать новую жизнь в столице.
Переезд состоялся в 2018 году, и вскоре Ваня стал частью продюсерского центра «Республика KIDS». На свой 13-й день рождения он получил от Орлова гитару. Сначала парень делал каверы, записывал их и публиковал в TikTok. Эти видео стали популярными, и к 2020 году они набирали миллионы просмотров. В этом же году Дмитриенко присоединился к лейблу Zion Music.
С учебой у него не было проблем. Он сменил три школы, и везде учителя шли ему навстречу. После девятого класса Ваня поступил в училище имени Гнесиных и колледж при Московском финансово-юридическом университете.
«Когда я занимался творчеством, гонял по съемкам или выступал с концертами, то мне всегда разрешали сдавать какие-то контрольные на неделю позже и очень уважительно относились к моему выбору профессии», — рассказал артист.
В 2020 году он участвовал в проекте «Хочу в Open Kids», где исполнил песню с одноименной группой и стал одним из трех победителей.
Песня Вани Дмитриенко «Венера — Юпитер»Юный российский артист прославился благодаря своей песне «Венера — Юпитер», выпущенной в 2021 году. Эта композиция, ставшая хитом в TikTok, принесла ему «Золотой граммофон» Ваня долго сопротивлялся её исполнению, пока продюсер Ира Щербинская не убедила его адаптировать её под себя.
После успеха с «Венерой — Юпитер» многие сомневались в его способности закрепиться в шоу-бизнесе, однако Ваня продолжил выпускать успешные синглы, такие как «Стерва», «36,6» и «Пускай». Он также сотрудничал с известными исполнителями, включая Григория Лепса и Хабиба. Кроме музыкальной карьеры, Дмитриенко снимался в различных фильмах и мюзиклах, а также активно участвует в телевизионных проектах. В 2023 году он выпустил свой первый сольный альбом под названием «Параноик».
Почему Дмитриенко полюбили 30-летниеОсенью 2024 года Ваня Дмитриенко кардинально изменил свою внешность, перекрасившись из блондина в брюнета и зачесав волосы назад. Этот новый стиль, по словам артиста, стал результатом сотрудничества со стилистом, который убедил его попробовать такой имидж для рекламы бренда Ye.
«Гоша сказал, что это будет 100% круто. И от этого пошла смена имиджа», — отметил Дмитриенко.
Однако изменения коснулись не только внешности, но и репертуара Вани. Его новые песни стали смелее и осмысленнее. С конца 2024 года мир услышал четыре свежих трека: «Вишневый», «Цветаева», «Настоящая» и «Шелк». Интересно, что Ваня стал особенно популярным среди девушек за 30. Они активно делятся своими чувствами к нему в соцсетях, признаваясь в любви, несмотря на наличие мужей и детей. Эти поклонницы с юмором называют себя «пенсионным фондом» или «пенсионерками». Комментарии в его социальных сетях полны поддержки и восторга.
- «Пенсионный фонд, вы тут? Все послушали уже?»;
- «Ваня, если что, уже знает, что его настоящие фанаты — девушки 30+! Мы все так же молоды и красивы!»;
- «Хм-м-м, 30+, а вы 40+ со счетов-то не списывайте!»;
- «Ваня! Ты наш краш. Подпись: Девочки 30+»;
- «Не все пенсионерки успели купить билеты!»;
- «У нас после этого концерта вторая молодость наступит! Ваня!»;
- «Ванечка! Пенсионный фонд твоего имени купил вчера билет на концерт в Москве, огромное спасибо за возможность».
Личная жизнь ДмитриенкоНесмотря на свой юный возраст, личная жизнь Вани Дмитриенко вызывает большой интерес. Он имел трехмесячные отношения с Лизой Костякиной, с которой познакомился на проекте «Хочу в Open Kids», а также роман с блогером Сашей Айс. Также его подозревали в романах с героинями клипов. В 2025 году появились слухи о его отношениях с 16-летней Анной Пересильд, звездой «Слова пацана». Пара была замечена вместе на публике, включая поцелуй возле ресторана и совместные выходы на VK Fest в Санкт-Петербурге. Ваня уклончиво отвечает на вопросы о своих чувствах к актрисе, не подтверждая и не отрицая их.
Интересные факты о Дмитриенко
- Однажды на улице к певцу подошел парень, заявивший, что не знает, стоит ли ударить исполнителя по лицу или пожать руку. Оказалось, что, вслушавшись в текст песни Дмитриенко, от молодого человека ушла девушка. В итоге, правда, навязчивый собеседник признал, что вины артиста в этом нет. Несмотря на испуг, Ваню взяла гордость за то, что его треки вызывают настоящие эмоции.
- Иван 3 раза безрезультатно отправлял заявку на участие в шоу «Голос. Дети». Когда представители Первого канала наконец его пригласили, то в ответ получили отказ от артиста, заявившего, что он уже нашел себя и теперь хочет работать над авторской музыкой.