Юный брюнет Ваня Дмитриенко, автор «Венера — Юпитер», взлетел к славе и деньгам — 30-летние фанатки ломают заборы ради концерта

Ваня Дмитриенко (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Ваня Дмитриенко, покоривший публику хитом «Венера — Юпитер», из обычного подростка вырос в символ мужской привлекательности, ставший объектом восхищения 30-летних девушек благодаря своему новому имиджу и провокационным клипам. Кто он такой, когда приобрел популярность и какие слухи ходят о романе с 16-летней Анной Пересильд? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Детство Вани Дмитриенко

Ваня родился 25 октября 2005 года в Красноярске в семье музыканта и психиатра-нарколога. В 2014 году его родители развелись. У юноши есть две сестры.

В детстве он увлекался вокалом и занимался в театре «Этти Дети». Также парень пробовал себя в плавании, теннисе, баскетболе и хоккее. Но в итоге выбрал творчество и вместе с мамой ездил на кастинги, участвуя в разных проектах. В 2017 году он выступил на фестивале «Поколение Next» в Сочи, где произвел настоящий фурор. Продюсер Евгений Орлов заметил его талант и посоветовал переехать в Москву. Родители решили, что это судьба, и все бросили, чтобы начать новую жизнь в столице.

Ваня Дмитриенко (Фото: ВКонтакте @vanya_dmitrienko)
Переезд состоялся в 2018 году, и вскоре Ваня стал частью продюсерского центра «Республика KIDS». На свой 13-й день рождения он получил от Орлова гитару. Сначала парень делал каверы, записывал их и публиковал в TikTok. Эти видео стали популярными, и к 2020 году они набирали миллионы просмотров. В этом же году Дмитриенко присоединился к лейблу Zion Music.

С учебой у него не было проблем. Он сменил три школы, и везде учителя шли ему навстречу. После девятого класса Ваня поступил в училище имени Гнесиных и колледж при Московском финансово-юридическом университете.

«Когда я занимался творчеством, гонял по съемкам или выступал с концертами, то мне всегда разрешали сдавать какие-то контрольные на неделю позже и очень уважительно относились к моему выбору профессии», — рассказал артист.

В 2020 году он участвовал в проекте «Хочу в Open Kids», где исполнил песню с одноименной группой и стал одним из трех победителей.

Песня Вани Дмитриенко «Венера — Юпитер»

Юный российский артист прославился благодаря своей песне «Венера — Юпитер», выпущенной в 2021 году. Эта композиция, ставшая хитом в TikTok, принесла ему «Золотой граммофон» Ваня долго сопротивлялся её исполнению, пока продюсер Ира Щербинская не убедила его адаптировать её под себя.

После успеха с «Венерой — Юпитер» многие сомневались в его способности закрепиться в шоу-бизнесе, однако Ваня продолжил выпускать успешные синглы, такие как «Стерва», «36,6» и «Пускай». Он также сотрудничал с известными исполнителями, включая Григория Лепса и Хабиба. Кроме музыкальной карьеры, Дмитриенко снимался в различных фильмах и мюзиклах, а также активно участвует в телевизионных проектах. В 2023 году он выпустил свой первый сольный альбом под названием «Параноик».

Ваня Дмитриенко (Фото: ВКонтакте @vanya_dmitrienko)

Почему Дмитриенко полюбили 30-летние

Осенью 2024 года Ваня Дмитриенко кардинально изменил свою внешность, перекрасившись из блондина в брюнета и зачесав волосы назад. Этот новый стиль, по словам артиста, стал результатом сотрудничества со стилистом, который убедил его попробовать такой имидж для рекламы бренда Ye.

«Гоша сказал, что это будет 100% круто. И от этого пошла смена имиджа», — отметил Дмитриенко.

Однако изменения коснулись не только внешности, но и репертуара Вани. Его новые песни стали смелее и осмысленнее. С конца 2024 года мир услышал четыре свежих трека: «Вишневый», «Цветаева», «Настоящая» и «Шелк». Интересно, что Ваня стал особенно популярным среди девушек за 30. Они активно делятся своими чувствами к нему в соцсетях, признаваясь в любви, несмотря на наличие мужей и детей. Эти поклонницы с юмором называют себя «пенсионным фондом» или «пенсионерками». Комментарии в его социальных сетях полны поддержки и восторга.

  • «Пенсионный фонд, вы тут? Все послушали уже?»;
  • «Ваня, если что, уже знает, что его настоящие фанаты — девушки 30+! Мы все так же молоды и красивы!»;
  • «Хм-м-м, 30+, а вы 40+ со счетов-то не списывайте!»;
  • «Ваня! Ты наш краш. Подпись: Девочки 30+»;
  • «Не все пенсионерки успели купить билеты!»;
  • «У нас после этого концерта вторая молодость наступит! Ваня!»;
  • «Ванечка! Пенсионный фонд твоего имени купил вчера билет на концерт в Москве, огромное спасибо за возможность».
В конце августа Ваня Дмитриенко дал бесплатный концерт в МГТУ Баумана, на который в основном допускали студентов вуза. Однако мероприятие привлекло множество людей со всей Москвы. Толпа была настолько велика, что организаторам пришлось установить заборы вокруг площадки. Однако это не остановило преданных фанаток певца. Ограждения были пробиты дважды, и благодаря этому некоторые из восторженных поклонниц, в том числе и тех, кому за 30, смогли увидеть своего кумира.

Личная жизнь Дмитриенко

Несмотря на свой юный возраст, личная жизнь Вани Дмитриенко вызывает большой интерес. Он имел трехмесячные отношения с Лизой Костякиной, с которой познакомился на проекте «Хочу в Open Kids», а также роман с блогером Сашей Айс. Также его подозревали в романах с героинями клипов. В 2025 году появились слухи о его отношениях с 16-летней Анной Пересильд, звездой «Слова пацана». Пара была замечена вместе на публике, включая поцелуй возле ресторана и совместные выходы на VK Fest в Санкт-Петербурге. Ваня уклончиво отвечает на вопросы о своих чувствах к актрисе, не подтверждая и не отрицая их.

Ваня Дмитриенко (Фото: ВКонтакте @vanya_dmitrienko)

Интересные факты о Дмитриенко

  • Однажды на улице к певцу подошел парень, заявивший, что не знает, стоит ли ударить исполнителя по лицу или пожать руку. Оказалось, что, вслушавшись в текст песни Дмитриенко, от молодого человека ушла девушка. В итоге, правда, навязчивый собеседник признал, что вины артиста в этом нет. Несмотря на испуг, Ваню взяла гордость за то, что его треки вызывают настоящие эмоции.
  • Иван 3 раза безрезультатно отправлял заявку на участие в шоу «Голос. Дети». Когда представители Первого канала наконец его пригласили, то в ответ получили отказ от артиста, заявившего, что он уже нашел себя и теперь хочет работать над авторской музыкой.

Где сейчас Ваня Дмитриенко

Певец готовится к двум крупным концертам в Москве, которые состоятся в ноябре, параллельно выступая в других городах. В начале сентября артист открыл ресторан-особняк на Яузе под названием «Орбита». Дмитриенко активно ведет свои социальные сети. В мае 2025 года он выпустил акустический альбом, ставший частью проекта «VK Акустика». Альбом включает семь песен с новыми аранжировками.
Дарья Осипова

