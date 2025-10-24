24 октября 2025, 11:58

Ваня Дмитриенко (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Ваня Дмитриенко, покоривший публику хитом «Венера — Юпитер», из обычного подростка вырос в символ мужской привлекательности, ставший объектом восхищения 30-летних девушек благодаря своему новому имиджу и провокационным клипам. Кто он такой, когда приобрел популярность и какие слухи ходят о романе с 16-летней Анной Пересильд? Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Детство Вани Дмитриенко

Ваня Дмитриенко (Фото: ВКонтакте @vanya_dmitrienko)



«Когда я занимался творчеством, гонял по съемкам или выступал с концертами, то мне всегда разрешали сдавать какие-то контрольные на неделю позже и очень уважительно относились к моему выбору профессии», — рассказал артист.

Песня Вани Дмитриенко «Венера — Юпитер»

Ваня Дмитриенко (Фото: ВКонтакте @vanya_dmitrienko)



Почему Дмитриенко полюбили 30-летние

«Гоша сказал, что это будет 100% круто. И от этого пошла смена имиджа», — отметил Дмитриенко.

Личная жизнь Дмитриенко

Ваня Дмитриенко (Фото: ВКонтакте @vanya_dmitrienko)



Интересные факты о Дмитриенко

Однажды на улице к певцу подошел парень, заявивший, что не знает, стоит ли ударить исполнителя по лицу или пожать руку. Оказалось, что, вслушавшись в текст песни Дмитриенко, от молодого человека ушла девушка. В итоге, правда, навязчивый собеседник признал, что вины артиста в этом нет. Несмотря на испуг, Ваню взяла гордость за то, что его треки вызывают настоящие эмоции.

Иван 3 раза безрезультатно отправлял заявку на участие в шоу «Голос. Дети». Когда представители Первого канала наконец его пригласили, то в ответ получили отказ от артиста, заявившего, что он уже нашел себя и теперь хочет работать над авторской музыкой.

Где сейчас Ваня Дмитриенко