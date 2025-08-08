08 августа 2025, 13:22

Юлий Гусман

Юлий Гусман — российский режиссер, который создал множество известных спектаклей и снял фильмы, ставшие любимыми у зрителей. Он также известен как основатель российской кинопремии «Ника» и постоянный судья игр КВН. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография и карьера Юлия Гусмана Личная жизнь Переезд в Нью-Йорк Творческая деятельность Гусмана Национальная премия «Ника»

Биография и карьера Юлия Гусмана

«Съемки и постановка спектаклей всегда были у меня на первом месте. Общественная работа тоже важна, потому что она ради людей. Начиная с девятого класса я старался делать то, что мне хотелось, и то, что получалось. КВН — тоже замечательный период жизни. Я поставил в детском театре Далласа мюзикл "Дракон", о котором мало кто знает. В Москве он не шел, но был на моей родине, в Баку», — рассказывал артист.

Личная жизнь

Переезд в Нью-Йорк

«В конце 80-х — начале 90-х я жил в США по три-четыре месяца. Моя дочь Лола вышла замуж за англичанина, стала известным юристом. Они давно живут в Нью-Йорке. У них двое детей, и я вместе с женой Валей живу у них», — объяснил телеведущий.

Творческая деятельность Гусмана

«Я живу в Нью-Йорке у своей дочки. Недавно побывал в Москве, где меня неожиданно пригласил на съемки своего 16-серийного фильма Андрей Кончаловский. У меня там маленькая роль — играю владельца газеты по фамилии Слуцкий», — сообщил он.

Национальная премия «Ника»