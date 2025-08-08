Путь из КВН в США: Почему Юлий Гусман резко похудел, переехал в Нью-Йорк, но продолжает приезжать в Россию?
Юлий Гусман — российский режиссер, который создал множество известных спектаклей и снял фильмы, ставшие любимыми у зрителей. Он также известен как основатель российской кинопремии «Ника» и постоянный судья игр КВН. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Биография и карьера Юлия ГусманаЮлий Гусман родился 8 августа 1943 года в Баку. Несмотря на настояние отца, он выбрал путь искусства, став одним из основателей бакинского клуба КВН и его лидером в 60-е годы. Его команда неоднократно становилась чемпионом СССР, а в 1970 году выиграла Кубок «Чемпион чемпионов КВН». После окончания Высших курсов сценаристов и режиссеров Госкино, Гусман работал режиссером на киностудии «Азербайджанфильм», а затем возглавил Центральный дом кинематографистов в Москве.
«Съемки и постановка спектаклей всегда были у меня на первом месте. Общественная работа тоже важна, потому что она ради людей. Начиная с девятого класса я старался делать то, что мне хотелось, и то, что получалось. КВН — тоже замечательный период жизни. Я поставил в детском театре Далласа мюзикл "Дракон", о котором мало кто знает. В Москве он не шел, но был на моей родине, в Баку», — рассказывал артист.
Личная жизньС 1976 года Юлий Гусман женат на Валиде, преподавателе французского и русского языков. У пары есть дочь Лола, которая живет в Нью-Йорке и является известным юристом. Она вышла замуж за представителя аристократической семьи, и у них двое детей.
Переезд в Нью-ЙоркВ августе 2023 года Юлий Гусман вместе с супругой переехал в Нью-Йорк к дочери. Он отметил, что у него много друзей за границей и что он активно занимается своим здоровьем. Гусман похудел на 10 кг и проходит курс физиотерапии после травмы.
«В конце 80-х — начале 90-х я жил в США по три-четыре месяца. Моя дочь Лола вышла замуж за англичанина, стала известным юристом. Они давно живут в Нью-Йорке. У них двое детей, и я вместе с женой Валей живу у них», — объяснил телеведущий.
Творческая деятельность ГусманаНесмотря на переезд, Гусман продолжает участвовать в творческих проектах. Он недавно посетил Москву по приглашению Андрея Кончаловского для съемок 16-серийного фильма, где сыграл небольшую роль владельца газеты по фамилии Слуцкий.
«Я живу в Нью-Йорке у своей дочки. Недавно побывал в Москве, где меня неожиданно пригласил на съемки своего 16-серийного фильма Андрей Кончаловский. У меня там маленькая роль — играю владельца газеты по фамилии Слуцкий», — сообщил он.