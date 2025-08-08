«Я остановил наглого наркомана»: Ираклий рассказал подробности об избиении Бориса Гребенщикова

08 августа 2025, 10:38

Ираклий рассказал подробности об избиении Бориса Гребенщикова

Ираклий Пирцхалава (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец Ираклий Пирцхалава поделился подробностями конфликта со своим коллегой Борисом Гребенщиковым. Напомним, что все закончилось штрафом в 15 тысяч рублей за избиение.





Ираклий в своих соцсетях объяснил, что нанес побои Борису после взаимного конфликта и оскорблений в свою сторону. Сам Пирцхалава считает, что поступил правильно.





«Дело было полтора месяца назад, и я просто остановил наркомана наглого, который курил в общественном месте и который нахамил мне, когда я сделал ему замечание. Да, по закону я поступил неправильно, за что получил наказание. По-мужски и по-человечески, я считаю, поступил правильно», — рассказал Ираклий.