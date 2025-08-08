Духи имени Хабиба Нурмагомедова сняли с производства из-за нулевого спроса
Дузи имени экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова были сняты с производства из-за нулевого спроса. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Аромат был выпущен пять лет назад и заявлено, что он пахнет победой «Орла» над Конором Макгрегором. Духи имеют древесные ноты пачули и кедра. Сначала аромат был популярен, но с 2023 года продажи рухнули.
Сейчас продавцы распродают остатки духов с 2020 года. С того времени новые партии не закупались. Производство духов находилось в Беларуси.
Заработал ли Нурмагомедов с продажи аромата, не известно.
