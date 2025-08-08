Духи имени Хабиба Нурмагомедова сняли с производства из-за нулевого спроса

08 августа 2025, 12:03

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Instagram*/khabib_nurmagomedov)

Дузи имени экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова были сняты с производства из-за нулевого спроса. Об этом сообщает telegram-канал Mash.