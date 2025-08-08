Достижения.рф

Духи имени Хабиба Нурмагомедова сняли с производства из-за нулевого спроса

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Instagram*/khabib_nurmagomedov)

Дузи имени экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова были сняты с производства из-за нулевого спроса. Об этом сообщает telegram-канал Mash.



Аромат был выпущен пять лет назад и заявлено, что он пахнет победой «Орла» над Конором Макгрегором. Духи имеют древесные ноты пачули и кедра. Сначала аромат был популярен, но с 2023 года продажи рухнули.

Сейчас продавцы распродают остатки духов с 2020 года. С того времени новые партии не закупались. Производство духов находилось в Беларуси.

Заработал ли Нурмагомедов с продажи аромата, не известно.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0