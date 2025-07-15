«Каюсь, я пряталась от него»: Рената Литвинова высказалась об умершем от онкологии Александре Митте
Рената Литвинова почтила память умершего от онкологии Александра Митты
Актриса Рената Литвинова почтила память режиссера Александра Митты, который ушел из жизни 14 июля после продолжительной борьбы с раком почки. В своем Telegram-канале она поделилась фотографией со съемок сериала «Граница. Таежный роман».
Литвинова призналась, что Митта производил на нее неизгладимое впечатление своей прямотой и преданностью кино. Она рассказала про его требовательность на площадке, способность признавать ошибки и неприятие фальши в актерской игре.
«Забыть этого неистового режиссера и человека невозможно. <…> В конце съемок уже пряталась от него, каюсь! <…> Он убивал своей честной прямолинейностью, требованиями и вдруг раскаяниями, просьбами прощения и в результате — полным доверием — снималась я в своих костюмах, он все утверждал после долгих примерок, делала свои версии, и отобрал он именно мои первые дубли, а не те, которые требовал всегда после — более неистовые и наигранные. Он их вырезал — вкус его не покидал, и фальшь вызывала в нем брезгливость. Эта одержимость и любовь к процессу съемок, к поиску, к высеканию смысла — повергала», — написала Рената.Актриса выразила сожаление, что режиссер снял «несправедливо мало» картин, учитывая его творческую одержимость. Она назвала его «верным рыцарем кино» и подчеркнула особую атмосферу, которую он создавал на съемках.