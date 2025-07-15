«Каюсь, я пряталась от него»: Рената Литвинова высказалась об умершем от онкологии Александре Митте

15 июля 2025, 09:18

Рената Литвинова почтила память умершего от онкологии Александра Митты

Рената Литвинова (Фото: Телеграм/renatalitvinova)

Актриса Рената Литвинова почтила память режиссера Александра Митты, который ушел из жизни 14 июля после продолжительной борьбы с раком почки. В своем Telegram-канале она поделилась фотографией со съемок сериала «Граница. Таежный роман».





Литвинова призналась, что Митта производил на нее неизгладимое впечатление своей прямотой и преданностью кино. Она рассказала про его требовательность на площадке, способность признавать ошибки и неприятие фальши в актерской игре.

«Забыть этого неистового режиссера и человека невозможно. <…> В конце съемок уже пряталась от него, каюсь! <…> Он убивал своей честной прямолинейностью, требованиями и вдруг раскаяниями, просьбами прощения и в результате — полным доверием — снималась я в своих костюмах, он все утверждал после долгих примерок, делала свои версии, и отобрал он именно мои первые дубли, а не те, которые требовал всегда после — более неистовые и наигранные. Он их вырезал — вкус его не покидал, и фальшь вызывала в нем брезгливость. Эта одержимость и любовь к процессу съемок, к поиску, к высеканию смысла — повергала», — написала Рената.