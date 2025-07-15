Иван Янковский опубликовал романтичный снимок с женой Дианой Пожарской

15 июля 2025, 08:21

Актер Иван Янковский показал романтичное фото поцелуя с женой Дианой Пожарской

Иван Янковский (Фото: Инстаграм*/ivanfilippovich)

Иван Янковский поделился с поклонниками романтичной фотографией, на которой запечатлен его поцелуй с женой Дианой Пожарской. Актер опубликовал снимок в своем Instagram*-аккаунте, оставив под ним забавную подпись: «Типичный понедельник».