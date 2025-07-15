Иван Янковский опубликовал романтичный снимок с женой Дианой Пожарской
Иван Янковский поделился с поклонниками романтичной фотографией, на которой запечатлен его поцелуй с женой Дианой Пожарской. Актер опубликовал снимок в своем Instagram*-аккаунте, оставив под ним забавную подпись: «Типичный понедельник».
Напомним, Янковский и Пожарская познакомились на съемках фильма «Чемпион мира», где сыграли супружескую пару. В 2021 году раскрыли вой роман и сыграли свадьбу в реальной жизни. Сейчас они воспитывают сына Олега, названного в честь знаменитого деда — Олега Янковского.
Ранее супругу артиста заподозрили во второй беременности. поздравляют в социальных сетях. Поводом для очередной волны слухов стали новые фотографии актрисы в белом платье, подчеркнувшем изменения фигуры.
*Запрещен в РФ
Читайте также: