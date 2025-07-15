Михаила Боярского выписали из больницы
Актёр Михаил Боярский чувствует себя хорошо: его больше не беспокоят одышка, сильные боли в ногах и осложнения после операции. Артиста выписали из больницы, сообщает телеграм-канал Mash.
Уточняется, что медики провели обследование, результаты положительные: все показатели в норме, артист быстро идёт на поправку.
Напомним, что в июне Боярскому установили специальный каркас в ногу, чтобы нормализовать кровообращение и уменьшить боли. После операции возникли осложнения: забрюшная гематома, острое почечное кровотечение и постгеморрагическая анемия тяжёлой степени. Состояние усугубил диабет.
Кроме того, в феврале, ещё до операции, Михаил Боярский жаловался, что устаёт даже от минимальной бытовой нагрузки.
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