Михаила Боярского выписали из больницы

15 июля 2025, 09:32

Mash: у Боярского все показатели в норме, актёр быстро идёт на поправку

Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Актёр Михаил Боярский чувствует себя хорошо: его больше не беспокоят одышка, сильные боли в ногах и осложнения после операции. Артиста выписали из больницы, сообщает телеграм-канал Mash.