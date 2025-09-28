Путин прислал венок, а Симоньян стояла на коленях: в Москве похоронили Тиграна Кеосаяна. Кто пришел проститься с великим режиссером?
28 сентября в Москве простились с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном. Десятки друзей, коллег и поклонников собрались у Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве, чтобы проститься с шоуменом. О том, как прошло прощание с Кеосаяном, расскажет «Радио 1».
Причина смерти Тиграна Кеосаяна
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, 26 сентября. Шоумен перенес два инфаркта и был вынужден проходить лечение в больнице с конца декабря 2024 года.
В январе 2008 года Кеосаян впервые попал в больницу с симптомами предынфарктного состояния. Лечение проводилось в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, где ему установили стент для восстановления нормального кровообращения.
Через два года, в 2010-м, ситуация повторилась. У режиссёра вновь диагностировали острый инфаркт миокарда, и ему провели повторное стентирование для улучшения кровообращения и снижения риска дальнейших проблем с сердцем.
В конце декабря 2024 года Кеосаян был госпитализирован. В январе 2025 года он пережил клиническую смерть и находился в состоянии комы. Ночью 26 сентября его сердце остановилось. Шоумен ушел из жизни в возрасте
Где проходило прощание с Тиграном Кеосаяном
В церкви Святого Креста в Армянском храмовом комплексе на Олимпийском проспекте Москвы завершилось прощание с известным режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном.
На площади перед храмом собралось множество людей. Гроб с телом продюсера вынесли из часовни под аплодисменты. В церемонии приняли участие несколько сотен человек, среди которых были известные политики, журналисты, артисты и просто поклонники творчества Кеосаяна.
Кто пришел проститься с Тиграном Кеосаяном
Венки прислали президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков с семьей, губернатор Московской области Андрей Воробьев, телеканал RT, медиагруппа «Россия сегодня», ТТЦ «Останкино», президент Союза армян России Ара Абрамян и другие. Многие вспоминают его как очень доброго и светлого человека.
Маргарита Симоньян
Супруга Кеосаяна, Маргарита Симоньян, не смогла сдержать слез. Она встала на колени перед гробом.
«Мы с тобой влюбились в первый раз друг в друга, когда вот так, за столиком в ресторане, вдруг стали наизусть читать друг другу стихи. И сегодня я тебе хочу прочитать», — сказала главред RT.
Затем она прочитала стихотворение, обращаясь к покойному.
Андрей Воробьёв
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поделился словами скорби по поводу смерти кинорежиссёра Тиграна Кеосаяна.
Глава региона отметил, что Кеосаян был не только выдающимся режиссёром, чьи фильмы оставили значительный след в культурном наследии страны, но и принципиальным человеком. Он всегда говорил прямо и открыто, оставаясь верным своим убеждениям.
«Был настоящим патриотом, защищал интересы России, добросовестно трудился на благо страны, помогал бойцам СВО и поддерживал их», — подчеркнул губернатор.
Филипп Киркоров
Российский певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с Тиграном Кеосаяном заявил, что смерть режиссера является большим горем для России.
«Конечно же, это беда, когда люди такого масштаба и значения уходят. У меня просто нет слов. Будем считать, что он теперь ангел-хранитель этой семьи вместе со своим братом Давидом. Так получилось, что они оба ушли рано. Это большая потеря для нашей страны. Он очень много делал. Он был рупором, его слушали, к нему прислушивались, его уважали», — отметил поп-король.
Лариса Долина
Народная артистка России Лариса Долина поделилась воспоминаниями о Кеосаяне, подчеркнув, что до последнего момента верила в его выздоровление и молилась за него.
«Я очень хорошо знала Тиграна, много лет была с ним знакома. Мы как-то по-человечески друг к другу были очень близки. Это страшная утрата. Честно, я надеялась на то, что он выберется из этого кошмара», — добавила певица.
Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщали, что энергетика режиссера была исключительно положительной, даже когда он обсуждал серьезные или жесткие вопросы. По словам дипломата, в его речах не было разрушительной силы или злобы.
«Он был настоящий боец, человек, который всегда умел поддержать, всегда находил нужные слова, всегда находил нужные дела и поступки, чтобы действительно поделиться этой помощью. Самое главное, я уже говорила, он был фантастически добрый человек», — заключила Захарова.
Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал Тиграна Кеосаяна умным, благородным и талантливым человеком.
«Он — гораздо больше, чем актер, режиссер, телеведущий», — подчеркнул политик.
Алексей Громов
Первый замглавы администрации президента России Алексей Громов зачитал телеграмму с соболезнованиями от Владимира Путина.
«Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег по профессиональному цеху. Всех, кто знал этого сильного духом человека и настоящего патриота России», — говорится в тексте.
Лолита
Певица Лолита Милявская приехала на прощание с режиссёром Тиграном Кеосаяном, но оказалась не в силах смотреть на страдания его близких — жены Маргариты Симоньян и бывшей супруги Алёны Хмельницкой.
«Посмотрите, как плачет одна жена и как плачет бывшая жена. После этого нет никаких сил что-то говорить», — сказала исполнительница.
Евгений Петросян
Юморист Евгений Петросян выразил соболезнования родным ушедшего из жизни режиссера.
«Он был человеком большой души, он был замечательным режиссером. И я думаю, что многие его работы были ещё впереди, но, увы, смерть прекратила его удивительную жизнь. О чем мы сейчас всей страной скорбим», — подчеркнул сатирик.