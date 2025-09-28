Достижения.рф

Путин прислал венок, а Симоньян стояла на коленях: в Москве похоронили Тиграна Кеосаяна. Кто пришел проститься с великим режиссером?

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

28 сентября в Москве простились с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном. Десятки друзей, коллег и поклонников собрались у Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве, чтобы проститься с шоуменом. О том, как прошло прощание с Кеосаяном, расскажет «Радио 1».



Причина смерти Тиграна Кеосаяна


Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, 26 сентября. Шоумен перенес два инфаркта и был вынужден проходить лечение в больнице с конца декабря 2024 года.

В январе 2008 года Кеосаян впервые попал в больницу с симптомами предынфарктного состояния. Лечение проводилось в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, где ему установили стент для восстановления нормального кровообращения.

Через два года, в 2010-м, ситуация повторилась. У режиссёра вновь диагностировали острый инфаркт миокарда, и ему провели повторное стентирование для улучшения кровообращения и снижения риска дальнейших проблем с сердцем.

В конце декабря 2024 года Кеосаян был госпитализирован. В январе 2025 года он пережил клиническую смерть и находился в состоянии комы. Ночью 26 сентября его сердце остановилось. Шоумен ушел из жизни в возрасте

Где проходило прощание с Тиграном Кеосаяном


В церкви Святого Креста в Армянском храмовом комплексе на Олимпийском проспекте Москвы завершилось прощание с известным режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном.

(Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

На площади перед храмом собралось множество людей. Гроб с телом продюсера вынесли из часовни под аплодисменты. В церемонии приняли участие несколько сотен человек, среди которых были известные политики, журналисты, артисты и просто поклонники творчества Кеосаяна.

Кто пришел проститься с Тиграном Кеосаяном


Венки прислали президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков с семьей, губернатор Московской области Андрей Воробьев, телеканал RT, медиагруппа «Россия сегодня», ТТЦ «Останкино», президент Союза армян России Ара Абрамян и другие. Многие вспоминают его как очень доброго и светлого человека.

Маргарита Симоньян


Супруга Кеосаяна, Маргарита Симоньян, не смогла сдержать слез. Она встала на колени перед гробом.

«Мы с тобой влюбились в первый раз друг в друга, когда вот так, за столиком в ресторане, вдруг стали наизусть читать друг другу стихи. И сегодня я тебе хочу прочитать», — сказала главред RT.

Затем она прочитала стихотворение, обращаясь к покойному.

Андрей Воробьёв


Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поделился словами скорби по поводу смерти кинорежиссёра Тиграна Кеосаяна.

Андрей Воробьёв (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Глава региона отметил, что Кеосаян был не только выдающимся режиссёром, чьи фильмы оставили значительный след в культурном наследии страны, но и принципиальным человеком. Он всегда говорил прямо и открыто, оставаясь верным своим убеждениям.

«Был настоящим патриотом, защищал интересы России, добросовестно трудился на благо страны, помогал бойцам СВО и поддерживал их», — подчеркнул губернатор.

Филипп Киркоров


Российский певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с Тиграном Кеосаяном заявил, что смерть режиссера является большим горем для России.

«Конечно же, это беда, когда люди такого масштаба и значения уходят. У меня просто нет слов. Будем считать, что он теперь ангел-хранитель этой семьи вместе со своим братом Давидом. Так получилось, что они оба ушли рано. Это большая потеря для нашей страны. Он очень много делал. Он был рупором, его слушали, к нему прислушивались, его уважали», — отметил поп-король.

Лариса Долина


Народная артистка России Лариса Долина поделилась воспоминаниями о Кеосаяне, подчеркнув, что до последнего момента верила в его выздоровление и молилась за него.

«Я очень хорошо знала Тиграна, много лет была с ним знакома. Мы как-то по-человечески друг к другу были очень близки. Это страшная утрата. Честно, я надеялась на то, что он выберется из этого кошмара», — добавила певица.

Мария Захарова


Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщали, что энергетика режиссера была исключительно положительной, даже когда он обсуждал серьезные или жесткие вопросы. По словам дипломата, в его речах не было разрушительной силы или злобы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (слева) и Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Маврикий Ирада Зейналова (Фото: РИА Новости/ Максим Блинов)

«Он был настоящий боец, человек, который всегда умел поддержать, всегда находил нужные слова, всегда находил нужные дела и поступки, чтобы действительно поделиться этой помощью. Самое главное, я уже говорила, он был фантастически добрый человек», — заключила Захарова.

Владимир Мединский


Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал Тиграна Кеосаяна умным, благородным и талантливым человеком.

«Он — гораздо больше, чем актер, режиссер, телеведущий», — подчеркнул политик.

Алексей Громов


Первый замглавы администрации президента России Алексей Громов зачитал телеграмму с соболезнованиями от Владимира Путина.

Алексей Громов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

«Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег по профессиональному цеху. Всех, кто знал этого сильного духом человека и настоящего патриота России», — говорится в тексте.

Лолита


Певица Лолита Милявская приехала на прощание с режиссёром Тиграном Кеосаяном, но оказалась не в силах смотреть на страдания его близких — жены Маргариты Симоньян и бывшей супруги Алёны Хмельницкой.

«Посмотрите, как плачет одна жена и как плачет бывшая жена. После этого нет никаких сил что-то говорить», — сказала исполнительница.

Евгений Петросян


Юморист Евгений Петросян выразил соболезнования родным ушедшего из жизни режиссера.

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

«Он был человеком большой души, он был замечательным режиссером. И я думаю, что многие его работы были ещё впереди, но, увы, смерть прекратила его удивительную жизнь. О чем мы сейчас всей страной скорбим», — подчеркнул сатирик.
Екатерина Коршунова

