28 сентября в Москве простились с режиссером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном. Десятки друзей, коллег и поклонников собрались у Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве, чтобы проститься с шоуменом. О том, как прошло прощание с Кеосаяном, расскажет «Радио 1».





Причина смерти Тиграна Кеосаяна

Где проходило прощание с Тиграном Кеосаяном

Кто пришел проститься с Тиграном Кеосаяном

Маргарита Симоньян

«Мы с тобой влюбились в первый раз друг в друга, когда вот так, за столиком в ресторане, вдруг стали наизусть читать друг другу стихи. И сегодня я тебе хочу прочитать», — сказала главред RT.

Андрей Воробьёв

«Был настоящим патриотом, защищал интересы России, добросовестно трудился на благо страны, помогал бойцам СВО и поддерживал их», — подчеркнул губернатор.

Филипп Киркоров

«Конечно же, это беда, когда люди такого масштаба и значения уходят. У меня просто нет слов. Будем считать, что он теперь ангел-хранитель этой семьи вместе со своим братом Давидом. Так получилось, что они оба ушли рано. Это большая потеря для нашей страны. Он очень много делал. Он был рупором, его слушали, к нему прислушивались, его уважали», — отметил поп-король.

Лариса Долина

«Я очень хорошо знала Тиграна, много лет была с ним знакома. Мы как-то по-человечески друг к другу были очень близки. Это страшная утрата. Честно, я надеялась на то, что он выберется из этого кошмара», — добавила певица.

Мария Захарова

«Он был настоящий боец, человек, который всегда умел поддержать, всегда находил нужные слова, всегда находил нужные дела и поступки, чтобы действительно поделиться этой помощью. Самое главное, я уже говорила, он был фантастически добрый человек», — заключила Захарова.

Владимир Мединский

«Он — гораздо больше, чем актер, режиссер, телеведущий», — подчеркнул политик.

Алексей Громов

«Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег по профессиональному цеху. Всех, кто знал этого сильного духом человека и настоящего патриота России», — говорится в тексте.

Лолита

«Посмотрите, как плачет одна жена и как плачет бывшая жена. После этого нет никаких сил что-то говорить», — сказала исполнительница.

Евгений Петросян

«Он был человеком большой души, он был замечательным режиссером. И я думаю, что многие его работы были ещё впереди, но, увы, смерть прекратила его удивительную жизнь. О чем мы сейчас всей страной скорбим», — подчеркнул сатирик.