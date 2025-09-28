«Гром среди ясного неба»: Николай Цискаридзе вспомнил последние дни Тиграна Кеосаяна

28 сентября 2025, 14:57

Николай Цискаридзе признался, как поражён смертью Тиграна Кеосаяна

Николай Цискаридзе (Фото: Instagram* / @tsiskaridzenikolay)

Николай Цискаридзе, как и многие близкие друзья, надеялся на выздоровление Тиграна Кеосаяна. После отпевания артист поделился воспоминаниями о визите к другу в больницу. Об этом сообщает StarHit.







«Эта семья для меня родная. Кроме счастья и радости мне нечего вспомнить. В июне я был у него в больнице, долго был в палате. Что меня потрясло: он реагировал, поднимался, открывал глаза. Была большая надежда. Это гром среди ясного неба», — рассказал Цискаридзе.