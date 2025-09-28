«Отплакаться»: Иван Охлобыстин поддержал Маргариту Симоньян

28 сентября 2025, 18:19

Иван Охлобыстин поддержал Симоньян после смерти Тиграна Кеосаяна

Иван Охлобыстин (Фото: Instagram* / @psykero1477)

Актёр Иван Охлобыстин обратился с тёплыми словами к Маргарите Симоньян, переживающей утрату Тиграна Кеосаяна. По его мнению, в такой момент важно дать себе время прожить горе без суеты и внешнего давления. Об этом сообщает StarHit.







«Рите нужно остаться одной, по-женски с самой собой в мир прийти. Отплакаться», — отметил Охлобыстин, выразив сочувствие и пожелав сил.