«Отплакаться»: Иван Охлобыстин поддержал Маргариту Симоньян
Иван Охлобыстин поддержал Симоньян после смерти Тиграна Кеосаяна
Актёр Иван Охлобыстин обратился с тёплыми словами к Маргарите Симоньян, переживающей утрату Тиграна Кеосаяна. По его мнению, в такой момент важно дать себе время прожить горе без суеты и внешнего давления. Об этом сообщает StarHit.
«Рите нужно остаться одной, по-женски с самой собой в мир прийти. Отплакаться», — отметил Охлобыстин, выразив сочувствие и пожелав сил.Смерть режиссёра стала ударом для многих его близких и коллег, и актёр призвал общественность быть бережнее к чувствам семьи Кеосаяна.
Лолита Милявская тоже приехала на церемонию прощания с Тиграном Кеосаяном. Певица призналась, что не смогла сдержать слёз, глядя на страдания как нынешней супруги Маргариты Симоньян, так и бывшей жены — Алёны Хмельницкой.