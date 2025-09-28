Маргарита Симоньян прибыла на церемонию прощания с супругом Тиграном Кеосаяном

28 сентября 2025, 15:09

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прибыла на церемонию прощания с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном. Об этом сообщает РИА Новости.