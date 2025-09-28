Маргарита Симоньян прибыла на церемонию прощания с супругом Тиграном Кеосаяном
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прибыла на церемонию прощания с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном. Об этом сообщает РИА Новости.
В Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте состоялось прощание с продюсером. На церемонии присутствовали такие известные личности, как актёр Стивен Сигал, народный артист России Филипп Киркоров, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комик Евгений Петросян, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, помощник президента РФ Владимир Мединский и многие другие.
О смерти Кеосаяна стало известно 26 сентября. Его здоровье было серьёзно подорвано: режиссёр перенёс два инфаркта и с конца декабря 2024 года проходил лечение в медицинском учреждении. В ночь с 8 на 9 января его супруга сообщила о критическом ухудшении состояния — Кеосаян пережил клиническую смерть.
