Пьяный дебош, тайная свадьба и признание об алкоголизме: как живет Дмитрий Хрусталев за пределами телеэкранов?
Имя Дмитрия Хрусталева уже много лет ассоциируется с хорошим чувством юмора и яркими телевизионными проектами. Бывший капитан команды КВН, популярный ведущий и актёр. Он сумел превратить сценический образ в устойчивую карьеру на ТВ и в кино. Подробности о его жизни — в материале «Радио 1».
Пьяный скандал на борту рейса Калининград — Москва
Очередной информационный взрыв вокруг шоумена произошел в конце июля. По данным СМИ, 28 июля Дмитрий Хрусталев должен был вылететь рейсом авиакомпании «Россия» из Калининграда в Москву, однако до столицы он так и не добрался.
«Дмитрия Хрусталева сняли с рейса за пьяный дебош. Хрусталев должен был лететь из Калининграда в Москву 28 июля рейсом авиакомпании «Россия». Еще до вылета он уже изрядно перебрал с алкоголем и вел себя развязно — на него пожаловались несколько пассажиров. Перед посадкой члены экипажа знали о проблемном пассажире: комик смог подняться на борт только с помощью друга. На стандартную просьбу стюардессы предъявить посадочный талон комик ответил матом», — сообщил Telegram-канал Baza.По информации источника, во время разбирательства телеведущий занял чужое место, после чего экипаж вызвал сотрудников полиции. В итоге Хрусталева вывели из самолета. Сам артист ситуацию публично не прокомментировал, что лишь усилило волну обсуждений.
Скандал стал болезненным ударом по репутации — особенно с учетом прежних признаний ведущего о борьбе с алкогольной зависимостью.
«Это не моя вина, это моя беда — по генетике»: Дмитрий Хрусталёв о сових проблемах с алкоголем
Артист не скрывал, что в его жизни был тяжелый период, связанный с алкоголем. Он открыто говорил о наследственной предрасположенности к зависимости.
«Это не моя вина, это моя беда — по генетике. Алкоголь с моим организмом делает то, чего я не хочу», — говорил Дмитрий в одном из интервью.По словам шоумена, ему удалось справиться с проблемой, и после отказа от алкоголя жить стало «проще». Однако в разные годы в СМИ появлялись сообщения о проблемах со здоровьем, в том числе о госпитализации и ухудшении самочувствия, что связывали с перегрузками и прежним образом жизни.
История со скандалом на рейсе вновь заставила поклонников вспомнить эти откровения и задаться вопросом, удалось ли артисту окончательно оставить зависимость.
От КВН до «Вечернего Урганта»: творческий путь артиста
Дмитрий Хрусталев родился 20 февраля 1979 года в Санкт-Петербурге. Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности «менеджер науки и образования», однако судьба быстро увела его в мир юмора.
В студенческие годы он стал капитаном «Сборной Санкт-Петербурга» в КВН. Команда дошла до финала Высшей лиги в 1999 году и стала вице-чемпионом в 2002-м. Уже тогда Хрусталев запомнился зрителям дерзкими образами и пародиями, в том числе на Владимира Путина.
«Но у Владимира Владимировича великолепное чувство юмора, поэтому, я думаю, он бы тоже посмеялся», — отмечал Хрусталёв.Настоящая популярность пришла позже — после участия в Comedy Woman и работы соведущим в программе «Вечерний Ургант». В тандеме с Иваном Ургантом Хрусталев закрепил за собой образ ироничного, местами колкого, но обаятельного шоумена.
Помимо телевидения, артист активно снимался в кино. В его фильмографии — более 30 проектов, среди которых «Самый лучший фильм», «Служебный роман. Наше время», «Одноклассницы», «Водитель-олигарх».
Роман с Варнавой и громкое расставание
Личная жизнь Хрусталева не раз становилась предметом обсуждения. С 2001 по 2011 год он состоял в отношениях с юристом Викторией Дейчук. Однако настоящую волну интереса вызвал его роман с коллегой по Comedy Woman Екатериной Варнавой.
В 2012 году пара начала встречаться, вскоре последовало предложение руки и сердца. Варнава ответила согласием, но уже через год отношения завершились.
«Любая женщина, которая спала в моей кровати больше года, гарантированно, пока я жив, не будет нуждаться.Я пообещал, это мой родной человек в любом случае. Если вдруг у Катьки будет нужда, я ей всегда помогу», — подчеркивал Хрусталёв.
Тайное отцовство и скрытая свадьба
Осенью 2023 года Дмитрий Хрусталев неожиданно признался, что впервые стал отцом. На церемонии премии «Золотой граммофон» он сообщил о рождении дочери от певицы Марии Гончарук.
Новость стала сюрпризом для поклонников: о беременности артистки пара не распространялась. Уже в 2024 году СМИ сообщили, что Хрусталев и Гончарук тайно зарегистрировали брак.