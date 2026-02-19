19 февраля 2026, 11:21

Имя Дмитрия Хрусталева уже много лет ассоциируется с хорошим чувством юмора и яркими телевизионными проектами. Бывший капитан команды КВН, популярный ведущий и актёр. Он сумел превратить сценический образ в устойчивую карьеру на ТВ и в кино. Подробности о его жизни — в материале «Радио 1».





Пьяный скандал на борту рейса Калининград — Москва

«Дмитрия Хрусталева сняли с рейса за пьяный дебош. Хрусталев должен был лететь из Калининграда в Москву 28 июля рейсом авиакомпании «Россия». Еще до вылета он уже изрядно перебрал с алкоголем и вел себя развязно — на него пожаловались несколько пассажиров. Перед посадкой члены экипажа знали о проблемном пассажире: комик смог подняться на борт только с помощью друга. На стандартную просьбу стюардессы предъявить посадочный талон комик ответил матом», — сообщил Telegram-канал Baza.

«Это не моя вина, это моя беда — по генетике»: Дмитрий Хрусталёв о сових проблемах с алкоголем

«Это не моя вина, это моя беда — по генетике. Алкоголь с моим организмом делает то, чего я не хочу», — говорил Дмитрий в одном из интервью.

От КВН до «Вечернего Урганта»: творческий путь артиста

«Но у Владимира Владимировича великолепное чувство юмора, поэтому, я думаю, он бы тоже посмеялся», — отмечал Хрусталёв.

Роман с Варнавой и громкое расставание

«Любая женщина, которая спала в моей кровати больше года, гарантированно, пока я жив, не будет нуждаться.Я пообещал, это мой родной человек в любом случае. Если вдруг у Катьки будет нужда, я ей всегда помогу», — подчеркивал Хрусталёв.

Тайное отцовство и скрытая свадьба