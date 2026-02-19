«Женщины отвернулись»: Лепс потерял 13 млн на концертах после расставания

19 февраля 2026, 11:03

Тур Григория Лепса по югу России принёс на 13 млн рублей меньше ожидаемой суммы

Григорий Лепс (Фото: Telegram @gvleps_official)

В ходе гастрольного тура по югу России певец Григорий Лепс недополучил около 13 миллионов рублей от запланированной выручки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.