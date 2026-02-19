«Женщины отвернулись»: Лепс потерял 13 млн на концертах после расставания
В ходе гастрольного тура по югу России певец Григорий Лепс недополучил около 13 миллионов рублей от запланированной выручки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
За неделю Лепс дал три концерта: в Краснодаре, Ставрополе и Ессентуках. В Краснодаре свободными остались около 800 мест — это лишило певца примерно 5,5 миллиона рублей. В Ставрополе и Ессентуках продали только половину залов. При цене билетов от четырёх до 30 тысяч рублей артист заработал 57 миллионов вместо возможных 70 миллионов.
Падение спроса организаторы связывают с негативной реакцией женской аудитории после недавнего расставания 63-летнего Лепса с 20-летней Авророй Кибой. Пользователи припомнили его высказывание трёхлетней давности о том, что современных девушек не надо поздравлять с 8 Марта.
Ранее стало известно, что Аврора Киба отправилась в Бразилию после разрыва с Григорием Лепсом.
