Гуф возобновил отношения с экс-невестой
Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) и его возлюбленная Разият Салахова, которой он ранее сделал предложение, возобновили отношения. Об этом сообщает Super.
15 февраля Гуф поделился в социальных сетях фотографией поцелуя с девушкой, чье лицо не было видно. Согласно информации источника, на снимке запечатлена Салахова, с которой рэпер возобновил отношения спустя полгода после их завершения.
Кроме того, о возобновлении романа свидетельствует и возвращение Разият в Москву. После разрыва с Гуфом она проживала в Таиланде.
28 августа 2025 года в личном блоге Салахова объявила о расставании с артистом. Вскоре Гуф подтвердил эту новость.
