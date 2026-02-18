Достижения.рф

Гуф возобновил отношения с экс-невестой

Гуф (Алексей Долматов) (Фото: Инстаграм* @therealguf)

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) и его возлюбленная Разият Салахова, которой он ранее сделал предложение, возобновили отношения. Об этом сообщает Super.



15 февраля Гуф поделился в социальных сетях фотографией поцелуя с девушкой, чье лицо не было видно. Согласно информации источника, на снимке запечатлена Салахова, с которой рэпер возобновил отношения спустя полгода после их завершения.

Кроме того, о возобновлении романа свидетельствует и возвращение Разият в Москву. После разрыва с Гуфом она проживала в Таиланде.

28 августа 2025 года в личном блоге Салахова объявила о расставании с артистом. Вскоре Гуф подтвердил эту новость.

Екатерина Коршунова

