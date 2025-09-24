Достижения.рф

Пьяный инцидент на красной дорожке, связь с Кеосаяном, причастность к песне Цоя и переезд в США: чем шокирует Александр Баширов

Александр Баширов (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Александр Баширов — человек, который вызывает яркие эмоции. Кто-то его обожает, а кто-то не переносит. Выходки актера становятся темой обсуждений в прессе, а некоторые экстравагантные поступки звезды уже превратились в легенды российского кино. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».



Детство и юность Александра Баширова

Александр Баширов появился на свет 24 сентября 1955 года в маленькой деревушке Согом, недалеко от Ханты-Мансийска. Он вырос в сложных условиях: семья была неблагополучной, о мире искусства не могло быть и речи. Отец не принимал участия в воспитании наследника, а единственным мужчиной в доме был дед — инвалид с одной рукой. Мать всю жизнь работала на почте. В третьем классе у Александра проявилось два увлечения: курение и рисование.

Александр Баширов (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Переезд в Ленинград

После школы юноша покинул родные края и отправился в Ленинград. Там поступил в ПТУ, выучился на плиточника и начал работать на цементном заводе в Выборге до призыва в армию. После службы, через два года, он поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Его однокурсниками были Федор Бондарчук, Иван Охлобыстин и Тигран Кеосаян. Завершив обучение, Александр вместе с женой переехал в Нью-Йорк, где год учился в Бергхоф-студии Лоуренса Арансио.

Фильмы, музыка и режиссура Баширова

К настоящему времени в его фильмографии более 170 работ, среди которых «Мама не горюй», «Золотой век» и «Груз 200». Музыка тоже занимает важное место в жизни Баширова. Артист сотрудничает с разными российскими музыкантами, снимая для них клипы. Одним из ярких примеров его работы стал видеоклип на песню Вячеслава Бутусова «Настасья». Помимо этого, мужчина часто появляется на рок-концертах.

В 2019 году Баширов снял клип для группы Cream Soda на песню «Никаких больше вечеринок». В телешоу «Мой герой» и «Вечерний Ургант» он рассказывал, как случайно подсказал Виктору Цою идею для песни. По словам звезды, на его военном комбинезоне был нарисован ромб с номером части, и когда Цой спросил, что это значит, Баширов шутливо ответил, что это группа крови.

(Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Личная жизнь Александра Баширова

Александр всегда отличался романтическим настроением. Его первая любовь — шведка Мария Ценскен, с которой он учился на одном курсе, но их роман быстро закончился. Затем актер женился на американке Саре Венди Ньютон и переехал в США. У них родился сын Кристофер. После развода с супругой артист вернулся в Россию один. Сейчас он состоит в браке с Инной Волковой, солисткой группы «Колибри», пара воспитывает дочь.

Проблемы с алкоголем

Баширов всегда привлекал внимание своим эксцентричным поведением и проблемами с алкоголем. В июне 2011 года многие обсуждали его выходку, когда он полз по красной дорожке «Кинотавра» в состоянии опьянения. Несмотря на это, сам актер утверждает, что чувствует себя нормально, хотя иногда ему сложно начать работу после вечеринок.

Фото: iStock/art159

Александр Баширов сейчас

В интернете распространялись слухи о его смерти, но они быстро развеялись — Баширов жив и здоров. В 2023 году он принял участие в премьере проекта «Король и Шут», который поклонники ждали два года. Друзья отмечают, что у Александра есть удивительная способность достигать всех поставленных целей.

Как Баширов помогает жителям Донбасса

Александр Баширов с 2014 года помогает жителям Донбасса. Он занимается благотворительностью и собирает средства для отправки гуманитарной помощи жителям ЛДНР.
Дарья Осипова

