Пьяный инцидент на красной дорожке, связь с Кеосаяном, причастность к песне Цоя и переезд в США: чем шокирует Александр Баширов
Александр Баширов — человек, который вызывает яркие эмоции. Кто-то его обожает, а кто-то не переносит. Выходки актера становятся темой обсуждений в прессе, а некоторые экстравагантные поступки звезды уже превратились в легенды российского кино. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Александра БашироваАлександр Баширов появился на свет 24 сентября 1955 года в маленькой деревушке Согом, недалеко от Ханты-Мансийска. Он вырос в сложных условиях: семья была неблагополучной, о мире искусства не могло быть и речи. Отец не принимал участия в воспитании наследника, а единственным мужчиной в доме был дед — инвалид с одной рукой. Мать всю жизнь работала на почте. В третьем классе у Александра проявилось два увлечения: курение и рисование.
Переезд в ЛенинградПосле школы юноша покинул родные края и отправился в Ленинград. Там поступил в ПТУ, выучился на плиточника и начал работать на цементном заводе в Выборге до призыва в армию. После службы, через два года, он поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Его однокурсниками были Федор Бондарчук, Иван Охлобыстин и Тигран Кеосаян. Завершив обучение, Александр вместе с женой переехал в Нью-Йорк, где год учился в Бергхоф-студии Лоуренса Арансио.
Фильмы, музыка и режиссура БашироваК настоящему времени в его фильмографии более 170 работ, среди которых «Мама не горюй», «Золотой век» и «Груз 200». Музыка тоже занимает важное место в жизни Баширова. Артист сотрудничает с разными российскими музыкантами, снимая для них клипы. Одним из ярких примеров его работы стал видеоклип на песню Вячеслава Бутусова «Настасья». Помимо этого, мужчина часто появляется на рок-концертах.
В 2019 году Баширов снял клип для группы Cream Soda на песню «Никаких больше вечеринок». В телешоу «Мой герой» и «Вечерний Ургант» он рассказывал, как случайно подсказал Виктору Цою идею для песни. По словам звезды, на его военном комбинезоне был нарисован ромб с номером части, и когда Цой спросил, что это значит, Баширов шутливо ответил, что это группа крови.