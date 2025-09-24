24 сентября 2025, 10:11

Александр Баширов (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Александр Баширов — человек, который вызывает яркие эмоции. Кто-то его обожает, а кто-то не переносит. Выходки актера становятся темой обсуждений в прессе, а некоторые экстравагантные поступки звезды уже превратились в легенды российского кино. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Александра Баширова Переезд в Ленинград Фильмы, музыка и режиссура Баширова Личная жизнь Александра Баширова Проблемы с алкоголем Александр Баширов сейчас Как Баширов помогает жителям Донбасса

Детство и юность Александра Баширова

Александр Баширов (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)



Переезд в Ленинград

Фильмы, музыка и режиссура Баширова

(Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)



Личная жизнь Александра Баширова

Проблемы с алкоголем

Фото: iStock/art159



Александр Баширов сейчас

Как Баширов помогает жителям Донбасса