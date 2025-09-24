Snoop Dogg проведет закрытый концерт в России за 2 миллиона долларов
Американский рэпер Snoop Dogg решил устроить закрытый концерт в России. За выступление он просит два миллиона долларов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Условия артиста строгие. Лететь он согласен только на собственном самолете премиум-класса. Фотосъёмка и видеозапись запрещены — зрители подпишут документ о секретности. Остановиться Snoop Dogg желает в гостинице уровня пять звёзд.
В гримёрке рэпера должен быть PlayStation 1 с коллекцией спортивных игр: Madden 99, NBA Live 99, NCAA College 99, Triple Play 99. К ним необходимы четыре джойстика и большой экран для игры с друзьями. Еда тоже выбрана специфически. Артист попросил приготовить американскую жареную курочку, итальянские и мексиканские деликатесы, вкусные стейки, рыбку и индийское карри. Вся посуда должна быть качественной — никаких одноразовых тарелок и салфеток, только ткани и стекло.
Обеспечить безопасность концерта предстоит группе профессиональных телохранителей, свободно говорящих по-английски. Эти специалисты будут следить за порядком круглые сутки, внимательно наблюдая за парковкой, сценой и зонами отдыха музыкантов. Малейшая опасность грозит отменой концерта.
