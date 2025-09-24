Snoop Dogg проведет закрытый концерт в России за 2 миллиона долларов

24 сентября 2025, 08:44

Baza: рэпер Snoop Dogg согласился провести закрытый концерт в России

Snoop Dogg (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Американский рэпер Snoop Dogg решил устроить закрытый концерт в России. За выступление он просит два миллиона долларов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.