Скончалась легендарная итальянская актриса Клаудиа Кардинале

Reuters: На 88-м году жизни скончалась звезда итальянского кино Клаудиа Кардинале
Клаудия Кардинале (Фото: кадр из ​фильма «Девушка с чемоданом», 1961)

Во Франции на 88-м году жизни скончалась знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на ее агента Лорана Саври.



За свою жизнь Кардинале снялась в 178 фильмах, включая советскую ленту «Красная палатка» Михаила Калатозова. Актриса умерла в городе Немур. В последние дни жизни она была окружена родными и друзьями.

Карьера одной из самых ярких звезд итальянского кинематографа началась в 1957 году после победы на конкурсе красоты в Тунисе. Мировая известность пришла к ней после ролей в фильмах «8½» Федерико Феллини и «Леопард» Лукино Висконти.

Клаудия Кардинале (Фото: кадр из фильма «Однажды на Диком Западе», 1968)
Кардинале снималась и в голливудских картинах, включая «Розовую пантеру», вестерн Серджо Леоне «Однажды на Диком Западе».

Актриса также запомнилась поклонникам своим независимым и свободолюбивым характером. Так, однажды Кардинале бросила вызов протоколу Ватикана, придя на встречу с Папой Павлом VI в мини-юбке.

Мария Моисеева

