Скончалась легендарная итальянская актриса Клаудиа Кардинале

24 сентября 2025, 01:55

Reuters: На 88-м году жизни скончалась звезда итальянского кино Клаудиа Кардинале

Клаудия Кардинале (Фото: кадр из ​фильма «Девушка с чемоданом», 1961)

Во Франции на 88-м году жизни скончалась знаменитая итальянская актриса Клаудия Кардинале. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на ее агента Лорана Саври.