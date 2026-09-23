Пьяный ползал на красной дорожке, женился на американке и переехал в США: чем шокирует Александр Баширов и как он связан с песней Цоя?
Александр Баширов — человек, который вызывает яркие эмоции. Кто-то его обожает, а кто-то не переносит. Выходки актера становятся темой обсуждений в прессе, а некоторые экстравагантные поступки звезды уже превратились в легенды российского кино. 24 сентября ему исполняется 71 год. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Биография Александра Баширова: детство и переезд в ЛенинградАлександр Баширов появился на свет 24 сентября 1955 года в маленькой деревушке Согом, недалеко от Ханты-Мансийска. Он вырос в сложных условиях: семья была неблагополучной, о мире искусства не могло быть и речи. Отец не принимал участия в воспитании наследника, а единственным мужчиной в доме был дед — инвалид с одной рукой. Мать всю жизнь работала на почте. В третьем классе у Александра проявилось два увлечения: курение и рисование.
После школы юноша покинул родные края и отправился в Ленинград. Там поступил в ПТУ, выучился на плиточника и начал работать на цементном заводе в Выборге до призыва в армию. После службы, через два года, он поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Его однокурсниками были Федор Бондарчук, Иван Охлобыстин и Тигран Кеосаян. Завершив обучение, Александр вместе с женой переехал в Нью-Йорк, где год учился в Бергхоф-студии Лоуренса Арансио.
Фильмы, музыка и режиссура БашироваК настоящему времени в его фильмографии более 170 работ, среди которых «Мама не горюй», «Золотой век» и «Груз 200». Музыка тоже занимает важное место в жизни Баширова. Артист сотрудничает с разными российскими музыкантами, снимая для них клипы. Одним из ярких примеров его работы стал видеоклип на песню Вячеслава Бутусова «Настасья». Помимо этого, мужчина часто появляется на рок-концертах.
В 2019 году Баширов снял клип для группы Cream Soda на песню «Никаких больше вечеринок». В телешоу «Мой герой» и «Вечерний Ургант» он рассказывал, как случайно подсказал Виктору Цою идею для песни. По словам звезды, на его военном комбинезоне был нарисован ромб с номером части, и когда Цой спросил, что это значит, Баширов шутливо ответил, что это группа крови.
Личная жизнь Александра БашироваАлександр всегда отличался романтическим настроением. Его первая любовь — шведка Мария Ценскен, с которой он учился на одном курсе, но их роман быстро закончился.
Всего Баширов был женат дважды. Его первой супругой стала американка Сара Венди Ньютон, дочь известного общественного деятеля и документалистки Джоан Харви. Они познакомились во время учебы во ВГИКе, поженились и уехали в США.
В Нью-Йорке Александр учился в Колумбийском университете и играл в театре, однако из-за разницы менталитетов и несходства характеров этот брак быстро распался, после чего Баширов вернулся на родину. От первого брака у актера есть сын Кристофер, который остался жить в Америке, выучился на эколога и сохранил хорошие отношения с отцом.
Второй женой актера стала Инна Волкова, солистка популярной музыкальной группы «Колибри». Супруги счастливы в браке уже около 30 лет. Инна не только поддерживает мужа в жизни, но и активно участвует в его творчестве: она снималась в его фильмах, например в картине «Железная пята олигархии», и записывала саундтреки к его проектам.
В этом союзе родилась дочь Александра-Мария. Девушка решила пойти по стопам родителей, окончила режиссерский факультет во ВГИКе и сейчас также занимается кинематографом.
Проблемы с алкоголемБаширов всегда привлекал внимание своим эксцентричным поведением и проблемами с алкоголем. В июне 2011 года многие обсуждали его выходку, когда он полз по красной дорожке «Кинотавра» в состоянии опьянения. Несмотря на это, сам актер утверждает, что чувствует себя нормально, хотя иногда ему сложно начать работу после вечеринок.
Сам алкоголь он называет «одной из форм стремления к самоубийству». Тем не менее он уверял, что пьет не так часто (примерно раз в полгода), но если дорывается, то любит «покуролесить».
Александр Баширов сейчасАлександр Баширов живет в Санкт-Петербурге и продолжает оставаться одной из самых заметных и колоритных фигур в отечественном кинематографе. С годами он стал более избирательно подходить к выбору предложений, с иронией отмечая, что теперь его привлекают в основном те проекты, где «хорошо платят». В фильмографии Баширова уже более 170 работ.
Несмотря на это, его фильмография продолжает регулярно пополняться. Из ярких недавних работ можно выделить роль Шута в популярном сериале «Король и Шут», а также участие в новогодней комедии «Хозяйка Нейросети». Параллельно он руководит собственной студией независимого кино.
Помимо съемок, Баширов много лет активно занимается общественной деятельностью и благотворительностью. С 2014 года он регулярно организует сбор средств и лично доставляет гуманитарную помощь жителям Донбасса, а также работает над документальными проектами, посвященными этому региону.