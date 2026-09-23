23 сентября 2026, 15:55

Александр Баширов (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Александр Баширов — человек, который вызывает яркие эмоции. Кто-то его обожает, а кто-то не переносит. Выходки актера становятся темой обсуждений в прессе, а некоторые экстравагантные поступки звезды уже превратились в легенды российского кино. 24 сентября ему исполняется 71 год. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Баширова: детство и переезд в Ленинград Фильмы, музыка и режиссура Баширова Личная жизнь Александра Баширова Проблемы с алкоголем Александр Баширов сейчас

Биография Александра Баширова: детство и переезд в Ленинград

Александр Баширов (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Фильмы, музыка и режиссура Баширова

(Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Личная жизнь Александра Баширова

Проблемы с алкоголем

Александр Баширов (фото: кадр из сериала «Штрафбат»)

Александр Баширов сейчас