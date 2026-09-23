Зоя Вебер и Максим Белбородов решили расстаться — у пары общий сын

23 сентября 2026, 14:04

Актриса Зоя Вебер разводится с Максимом Белбородовым после двух лет брака

Зоя Вебер (Фото: Instagram* / @zberberr)

Зоя Вебер и Максим Белбородов разводятся. Информация о начале бракоразводного процесса появилась в Telegram-канале судов общей юрисдикции.