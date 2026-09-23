Зоя Вебер и Максим Белбородов решили расстаться — у пары общий сын
Зоя Вебер и Максим Белбородов разводятся. Информация о начале бракоразводного процесса появилась в Telegram-канале судов общей юрисдикции.
Пара официально оформила отношения в феврале 2024 года. Спустя несколько месяцев после свадьбы в семье произошло ещё одно важное событие — в июне у Зои и Максима родился общий сын.
Помимо совместного ребёнка, супруги воспитывают дочь Зои от предыдущих отношений. Таким образом, на протяжении семейной жизни пара растила двоих детей.
О решении расстаться стало известно спустя примерно два года после свадьбы. При этом подробности дела пока не раскрываются. Неизвестно и то, что именно стало причиной возможного расторжения брака.
Пока также нет информации о том, как супруги планируют выстраивать дальнейшие отношения и договорятся ли они о воспитании общего сына. Все эти вопросы могут быть решены в рамках бракоразводного процесса.
Сами Зоя Вебер и Максим Белбородов пока публично не прокомментировали информацию о разводе. Поклонникам остаётся ждать официальных заявлений от супругов.
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