Пять браков, шесть квартир в Москве и суд с дочерью: Евгению Петросяну 80 лет. Что известно о личной жизни и болезнях юмориста?
16 сентября юбилей отмечает один из самых узнаваемых российских артистов — Евгений Ваганович Петросян. Юмористу, телеведущему и конферансье исполняется 80 лет. Его имя десятилетиями ассоциируется с эстрадным юмором, а личная жизнь не раз становилась предметом обсуждений. Как складывалась судьба артиста и чем он занимается сегодня, расскажет «Радио 1».
Биография Евгения Петросяна: детство и юностьБудущий артист родился 16 сентября 1945 года в Баку в семье преподавателя математики Вагана Межлумовича и инженера-химика Беллы Григорьевны. Его настоящая фамилия — Петросянц.
С раннего детства Евгений увлекался театром: родители часто водили его на спектакли, а дома он устраивал «мини-театры» из картонных декораций. На сцену Петросян впервые вышел в 12 лет. После окончания школы в 1961 году Петросян переехал в Москву и поступил во Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. Наставниками юноши стали Рина Зеленая и Алексей Алексеев.
Уже через год Петросян начал выступать как конферансье под псевдонимом Евгений Петров и впервые появился на телевидении.
Карьера конферансье и работа с Леонидом УтесовымВ 1962 году Петросян начал сотрудничество с ВГКО, а в 1964-м стал конферансье в оркестре Леонида Утесова. Совместно они создали программу «Перелистывая страницы», где играли на контрасте возрастов: пожилой артист рассказывал о жизни и карьере молодому Петросяну.
С 1969 года Петросян 20 лет проработал в «Москонцерте». Он был ведущим концертов многих известных артистов — от Аркадия Райкина до Марии Мироновой.
В начале 1970-х он начал искать новые формы работы — вместе с Львом Шимеловым и Альбертом Писаренковым участвовал в проекте «Трое вышли на сцену», сценарий для которого написал Аркадий Хайт. К 1974 году Петросян решил завершить карьеру конферансье и сосредоточиться на юморе.
Театр миниатюр Евгения ПетросянаВ 1975 году юморист представил сольную программу «Монологи», которая стала основой будущего Театра эстрадных миниатюр. В разные годы в постановках участвовали Елена Степаненко, Вячеслав Войнаровский, Евгений Грушин и многие другие.
На сцене Московского театра эстрады шли постановки «Монологи», «Как поживаете?», «Страна Лимония», «Семейные радости», «Когда финансы поют романсы» и другие. В 1985 года артист окончил ГИТИС по специальности «режиссер эстрады» и начал самостоятельно ставить все спектакли театра.
Телепроекты: от «Смехопанорамы» до «Кривого зеркала»В 1994 году стартовал проект «Смехопанорама», который выходил в эфир почти 25 лет. За это время на сцене передачи дебютировали многие известные юмористы. С 2002 по 2013 год существовал еще один проект — театр «Кривое зеркало». За это время зрителям показали почти сотню телеспектаклей, в которых участвовали «Новые русские бабки», братья Пономаренко и другие артисты.
Сам Петросян отмечал, что «Кривое зеркало» возродило жанр театра миниатюр и дало новые формы эстрадному юмору. С 2014 года Евгений ведет собственное «Петросян-шоу».
Награды и книгиВ 1991 году Петросяну присвоили звание народного артиста РСФСР, а в 1995-м он получил орден Почета. В 2018 году артист был удостоен Почетной грамоты президента России. Юморист также является автором книг «Хочу в артисты» (1994) и «Над чем смеется Петросян» (двухтомник, изданный в 2000 и 2010 годах).
Личная жизнь Евгения ПетросянаЛичная жизнь артиста всегда вызывала не меньше интереса, чем его творчество. Петросян был женат пять раз. Первой супругой стала Белла Кригер. В 1968 году у них родилась дочь Викторина, но вскоре брак распался. Позже Белла погибла в аварии.
Второй женой юмориста стала дочь оперного певца Ивана Козловского Анна Козловская. Брак продлился полтора года. Третьей женой стала искусствовед Людмила, однако и этот союз оказался недолгим.
Самым продолжительным был четвертый брак — с Еленой Степаненко. Пара поженилась в 1985 году и прожила вместе более 30 лет. Однако летом 2018 года стало известно о разводе, сопровождавшемся разделом имущества стоимостью более 1 млрд рублей. В собственность семьи входили шесть московских квартир и загородный дом в Подмосковье. Судебные тяжбы продолжались несколько лет и завершились только в 2021-м, когда имущество разделили пополам.
Ситуация осложнилась тем, что дочь Викторина встала на сторону Степаненко и перестала общаться с отцом. Конфликт не уладился и спустя годы. В 2025 году в СМИ сообщалось, что Петросян якобы пытался через суд лишить Викторину прав на пользование квартирой в Москве.
После развода Петросян начал встречаться со своей помощницей Татьяной Брухуновой, которая младше комика на 43 года. В 2019 году СМИ сообщили об их браке. В 2020 году у пары родился сын, а в 2024-м — дочь. Супруги стараются не афишировать личную жизнь, но периодически публикуют семейные фото.
Госпитализации и состояние здоровьяВ 2023 году появились сообщения о госпитализации Петросяна. Юморист пояснил, что лег в больницу планово, чтобы пройти обследование. В 2024 году артист признался, что сломал руку после падения на гололеде, но продолжил выступления и даже пошутил об этом на концерте.
В марте 2025-го в телеграм-каналах появилась информация о его госпитализации в реанимацию с желудочно-кишечным кровотечением. Через сутки артист пошел на поправку и его выписали. В августе того же года стало известно, что боли в груди и одышка вынудили Петросяна вновь обратиться к врачам.
Евгений Петросян сегодняНесмотря на болезни и возраст, артист продолжает работать. В ноябре 2025 года в Москве пройдет его большой сольный концерт «60 лет на эстраде». Кроме того, Петросян впервые попробует себя в кино — он получил роль в экранизации книги Наринэ Абгарян «Манюня: Приключения в Москве».
