Роза Сябитова призналась, почему решила отказаться от брака

15 сентября 2025, 14:50

Роза Сябитова объяснила, почему больше не планирует связывать себя узами брака

Роза Сябитова (Фото: Instagram* / @syabitova_roza)

Телеведущая и профессиональная сваха Роза Сябитова откровенно призналась, что больше не собирается выходить замуж. В разговоре на шоу «Стереотипы» она заявила, что окончательно приняла решение отказаться от брака, несмотря на настойчивые попытки коллеги Ларисы Гузеевой найти ей пару.





По словам Сябитовой, Гузеева долгое время надеялась устроить личную жизнь подруги, но все её усилия оказались напрасными.





«У Ларисы не получается меня сосватать. Я сказала: "Ларис, успокойся, замуж не пойду"», — рассказала ведущая, добавив, что даже идеальный мужчина её мечты — Джеки Чан — не смог бы изменить её мнение.

«И мужчина не может сюда вписаться, и я не хочу. У меня нет ни сил, ни желания тратить свои временные и физические ресурсы», — призналась она.