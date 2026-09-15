15 сентября 2026, 10:03

Евгений Петросян (фото: Instagram* / petrosyanevgeny)

16 сентября юбилей отмечает один из самых узнаваемых российских артистов — Евгений Ваганович Петросян. Юмористу, телеведущему и конферансье исполняется 81 год. Его имя десятилетиями ассоциируется с эстрадным юмором, а личная жизнь не раз становилась предметом обсуждений. Как складывалась судьба артиста и чем он занимается сегодня — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Евгения Петросяна: детство и юность Карьера конферансье и работа с Леонидом Утесовым Театр миниатюр Евгения Петросяна Телепроекты: от «Смехопанорамы» до «Кривого зеркала» Награды и книги Петросяна Личная жизнь Евгения Петросяна Здоровье Евгения Петросяна Евгений Петросян сегодня

Биография Евгения Петросяна: детство и юность

Карьера конферансье и работа с Леонидом Утесовым

Евгений Петросян (фото: Instagram* / bruhunova)

Театр миниатюр Евгения Петросяна

Телепроекты: от «Смехопанорамы» до «Кривого зеркала»

Награды и книги Петросяна

Евгений Петросян (фото: Instagram* / petrosyanevgeny)

Личная жизнь Евгения Петросяна

Евгений Петросян с семьей (фото: Instagram* / bruhunova)

Здоровье Евгения Петросяна

Евгений Петросян сегодня