Квартиру Бориса Моисеева в Болгарии не удается продать почти два года
Апартаменты Бориса Моисеева на болгарском побережье остаются без покупателя, несмотря на заметное снижение цены. Наследник артиста Сергей Горох выставил объект на рынок в 2024 году.
По информации SHOT, певец приобрел жилье в комплексе Emerald Beach Resort & SPA в 2009 году за 250 тысяч евро. Сейчас за квартиру площадью 138 квадратных метров просят 88 тысяч евро.
В апартаментах есть две спальни, два санузла и две террасы с видом на море. После покупки Моисеев обставил жилье итальянской мебелью и приезжал туда на отдых, в том числе вместе с Даной Борисовой.
С недвижимостью возникали проблемы еще при жизни исполнителя. В 2010 году в квартире прорвало трубу, из-за чего вода затопила жилье этажом ниже.
После смерти артиста апартаменты по завещанию перешли его продюсеру. Горох первоначально назначил цену в 90 тысяч евро, затем снизил ее на две тысячи, однако сделка так и не состоялась.
Одной из причин отсутствия спроса может стать состояние самого комплекса. По данным SHOT, бывший элитный объект постепенно пришел в упадок. Владельцы недвижимости продолжают жаловаться на перебои с электричеством и проблемы с инфраструктурой.
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