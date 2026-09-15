Квартиру Бориса Моисеева в Болгарии не удается продать почти два года

15 сентября 2026, 08:40

Борис Моисеев (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Апартаменты Бориса Моисеева на болгарском побережье остаются без покупателя, несмотря на заметное снижение цены. Наследник артиста Сергей Горох выставил объект на рынок в 2024 году.