«Заставлял молиться»: бросила петь перед мужчинами и надела хиджаб. Почему на самом деле Мария Алалыкина покинула «Фабрику» и приняла ислам

14 сентября 2026, 17:51

Мария Алалыкина (Фото: кадр из клипа на песню «Про любовь»)

Она пела на главных сценах страны, а теперь преподаёт арабский в дагестанском ауле. Мария Алалыкина, звезда «Фабрики», променяла сцену на хиджаб, сменила имя и вышла замуж по мусульманскому обряду. Что заставило участницу популярной группы бросить всё и уехать на Кавказ, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Почему Мария покинула «Фабрику» на пике популярности Что заставило её отказаться от прежней жизни Как сложилась жизнь экс-солистки «Фабрики» вдали от шоу-бизнеса

Почему Мария покинула «Фабрику» на пике популярности

«Я певица, а Маша — переводчик, но так получилось, что выбрали её. И я этому очень рада», — сказала тогда Маргарита ведущей шоу Яне Чуриковой.



Шарлиз Терон (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Что заставило её отказаться от прежней жизни

«Подсовывал ей всякие книжечки, рассказывал, показывал, заставлял молиться. Она его очень любила, поэтому пошла на поводу. Мы были категорически против. Я была в шоке», — вспоминала мать бывшей звезды.

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«Мою лучшую подругу вместе с моим любимым (бывшим, если поворачивается язык говорить о любви в прошедшем) я увидела нежно идущими за ручку. Познакомила их лично я за два месяца до этого в Севастополе. И способствовала, чтобы они сблизились духовно. По-прежнему люблю обоих, но свыкнуться с мыслью тяжело», — делилась Марьям Алалыкина.

Как сложилась жизнь экс-солистки «Фабрики» вдали от шоу-бизнеса



Мария Алалыкина (Фото: кадр из клипа на песню «Про любовь»)

«У неё очень хороший муж, любящий и заботливый. Они несколько лет жили вместе в Москве, но здесь возникали определённые проблемы. Поэтому и решили перебраться в другой регион. Кто-то писал, что Машу насильно увезли в аул, но это неправда. Их решение переехать в один из крупных городов России было обоюдным», — приводит слова младшей Алалыкиной «СтарХит».

«Это был её выбор в пользу такой жизни, никто не принуждал и не заставлял. Они с мужем воспитывают детей, занимаются семейными делами. Со мной и родителями Маша тоже поддерживает общение, но после переезда, конечно, мы стали видеться реже. Думаю, слухи о ней распространяются из-за отсутствия информации, но могу заверить вас, что и половина из них не соответствует действительности», — цитирует девушку издание.