«Заставлял молиться»: бросила петь перед мужчинами и надела хиджаб. Почему на самом деле Мария Алалыкина покинула «Фабрику» и приняла ислам
Она пела на главных сценах страны, а теперь преподаёт арабский в дагестанском ауле. Мария Алалыкина, звезда «Фабрики», променяла сцену на хиджаб, сменила имя и вышла замуж по мусульманскому обряду. Что заставило участницу популярной группы бросить всё и уехать на Кавказ, читайте в материале «Радио 1».
Почему Мария покинула «Фабрику» на пике популярностиМария Алалыкина родилась 27 апреля 1983 года в Москве в семье рабочих. В 19 лет девушка пришла на кастинг первого сезона телепроекта «Фабрика звёзд», чтобы поддержать младшую сестру Маргариту, однако продюсеры, несмотря на отсутствие особых вокальных данных, обратили внимание на красавицу Марию.
«Я певица, а Маша — переводчик, но так получилось, что выбрали её. И я этому очень рада», — сказала тогда Маргарита ведущей шоу Яне Чуриковой.Высокая, обаятельная, с короткой стрижкой и взглядом, от которого трудно было оторваться, — она сразу полюбилась зрителям. За Машу голосовали охотнее, чем за остальных. Наставники подчёркивали редкое сочетание: красота, характер и умение держать зал. Пресса не скупилась на похвалы — говорили, что она вылитая Шарлиз Терон. Так в 2002 году Мария стала финалисткой шоу и вошла в состав девичьей группы «Фабрика», созданной продюсером Игорем Матвиенко. В коллективе москвичка исполняла хиты «Про любовь», «Выше неба» и другие. Несмотря на популярность, Мария покинула группу относительно рано. Певицу едва не отчислили из МГЛУ. Ректор университета даже подписал приказ. Однако матери, Светлане Алалыкиной, удалось уладить вопрос, и в итоге дочь всё же получила диплом.
Маша ушла из гастрольного тура «Фабрики звёзд-1» в свой день рождения — 27 апреля 2003 года. Позже в личном блоге девушка написала об истинной причине ухода из коллектива. «Мне начали задавать вопросы. Для чего тебе эта группа? На заказниках петь перед мужчинами, в том числе женатыми? Они будут употреблять алкоголь, а ты — их развлекать? Уйти — это не моё личное решение. Меня поддерживали родители, близкие. Мотивировка была: закончить вуз. Было тяжело, я переживала, слыша эти песни. Мне казалось это так важно», — призналась поп-исполнительница.
Что заставило её отказаться от прежней жизниВ личной жизни исполнительницы ключевую роль сыграло знакомство с юристом Алексеем Зуенко. В эфире программы «Сегодня вечером» родительница рассказала, что молодой человек принял ислам ещё до знакомства с Машей. Девушка последовала его примеру и взяла имя Марьям.
«Подсовывал ей всякие книжечки, рассказывал, показывал, заставлял молиться. Она его очень любила, поэтому пошла на поводу. Мы были категорически против. Я была в шоке», — вспоминала мать бывшей звезды.Тем не менее сестра Маргарита впоследствии подтвердила, что на Марию никто не оказывал давления — решение было добровольным. После принятия ислама она начала носить хиджаб и вела закрытый образ жизни. В 2004 году в семье солистки и правозащитника появилась дочь Екатерина. Однако союз распался из-за подруги певицы по джазовому колледжу. Мария написала пост об этом в своём блоге в ЖЖ «Территория исламских знаний», который впоследствии удалила.
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«Мою лучшую подругу вместе с моим любимым (бывшим, если поворачивается язык говорить о любви в прошедшем) я увидела нежно идущими за ручку. Познакомила их лично я за два месяца до этого в Севастополе. И способствовала, чтобы они сблизились духовно. По-прежнему люблю обоих, но свыкнуться с мыслью тяжело», — делилась Марьям Алалыкина.Что касается религии, то, по словам самой девушки, она пришла к исламу постепенно. Однако, когда надела хиджаб, это вызвало недовольство не у студентов, а у руководства учебного заведения, где Алалыкина преподавала языки. В итоге пришлось уйти.
Как сложилась жизнь экс-солистки «Фабрики» вдали от шоу-бизнесаВ 2009 году «русская Шарлиз Терон» познакомилась с Махмудом, уроженцем Дагестана. После заключения никяха она переехала на Кавказ, в аул близ Хасавюрта. По словам Маргариты, сестра очень счастлива.
«У неё очень хороший муж, любящий и заботливый. Они несколько лет жили вместе в Москве, но здесь возникали определённые проблемы. Поэтому и решили перебраться в другой регион. Кто-то писал, что Машу насильно увезли в аул, но это неправда. Их решение переехать в один из крупных городов России было обоюдным», — приводит слова младшей Алалыкиной «СтарХит».Сегодня Марьям, по словам знакомых, является основательницей одной из лучших коранических школ в Дагестане, где проводит занятия для женщин. Также она преподаёт английский и арабский — в том числе онлайн — и переводит тексты. Такой род деятельности идеально сочетается с её желанием вести закрытый образ жизни: 43-летняя экс-певица редко появляется на публике, но в своём сообществе остаётся востребованной. Марго при этом уверяет: сестра никогда не жалела об ушедшей популярности и возвращаться в шоу-бизнес не собиралась.
«Это был её выбор в пользу такой жизни, никто не принуждал и не заставлял. Они с мужем воспитывают детей, занимаются семейными делами. Со мной и родителями Маша тоже поддерживает общение, но после переезда, конечно, мы стали видеться реже. Думаю, слухи о ней распространяются из-за отсутствия информации, но могу заверить вас, что и половина из них не соответствует действительности», — цитирует девушку издание.