Фейковый продюсер: мошенник использовал имя певицы Славы для получения 3,5 млн рублей

04 декабря 2025, 16:47

Мошенник обманул людей на 3,5 млн рублей, прикрываясь именем Славы и её сестры

Слава (Фото: Instagram* / @nastya_slava)

В России выявлена новая мошенническая схема, в которой злоумышленник использовал имя певицы Славы и её сестры Елены Сланевской.





Как рассказала агент по недвижимости Валентина Суфиянова в эксклюзивном комментарии для «Звездача», мошенник Денис Яковлев выдавал себя за сопродюсера и ведущего шоу про ремонт квартир, обещая людям участие в проекте за суммы от 1 до 2 миллионов рублей.



Для убедительности Яковлев создал фейковый аккаунт Елены Сланевской и вел переписку от её имени. В результате три семьи поверили обещаниям мошенника и потеряли в сумме более 3,5 миллионов рублей.





«Он давит на боль — на мечту людей о красивой квартире. Переписывался от лица сестры Славы, уверял, что проект готовится. Мы проверили номер — оказался зарегистрирован на нём. Несостыковки посыпались одна за другой. Тогда и обратились в полицию», — рассказала Суфиянова.