«Искра угасла»: актёр Том Круз очень тяжело переживает разрыв с Аной де Армас

04 декабря 2025, 17:20

Разрыв с Аной де Армас стал болезненным ударом для Тома Круза

Ана де Армас (Фото: Instagram* / @ana_d_armas)

Инсайдеры сообщают, что, несмотря на то что инициатором расставания с Аной де Армас был сам Том Круз, именно он переживает разрыв тяжелее.





Как рассказали источники RadarOnline, окончание отношений стало серьёзным ударом по его самолюбию и поставило крест на надеждах актёра наладить личную жизнь.



В окружении звезды считают, что Крузу сложно будет вновь построить отношения: уже в следующем году ему исполнится 64 года, и после развода с Кэти Холмс у него не было таких же глубоких чувств ни к одной женщине. Источники подчёркивают, что роман с Аной стал для него первым по-настоящему значимым за много лет.



При этом расставание прошло без скандалов: Том честно признался, что «искра погасла», и предложил разойтись, сохранив тёплое отношение друг к другу. Инсайдер утверждает, что оба актёра проявили зрелость и уважение, обсуждая конец отношений.



Несмотря на внешнее спокойствие, близкие Круза уверены — разрыв стал для него болезненным и показал, что в личной жизни у актёра всё далеко не так гладко, как в карьере.





«Возможно, ему просто ещё не встретилась та самая женщина», — предположил собеседник портала.