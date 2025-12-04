Стало известно, с чем связана судебная жалоба Павла Прилучного
Актёр Павел Прилучный подал жалобу в суд по делу с бывшей женой Агатой Муцениеце. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Как пояснила адвокат артиста, жалоба связана с процессуальными нарушениями, допущенными судом при первоначальном рассмотрении дела.
При этом Прилучный не оспаривает решение суда относительно места жительства их общего сына Тимофея.
Напомним, что суд постановил, что мальчику лучше остаться с матерью, и Прилучный полностью поддерживает это решение. В прошлом году Тимофей временно переехал к отцу, предположительно из-за недопонимания с матерью, однако позднее суд вернул ребёнка к Агате.
Адвокат актера отметила, что сейчас все вопросы между сыном и матерью решены: они наладили контакт и поддерживают нормальные отношения.
Читайте также: