Стало известно, с чем связана судебная жалоба Павла Прилучного

04 декабря 2025, 16:18

Судебная жалоба Прилучного связана с процессуальными нарушениями, а не с сыном

Павел Прилучный (Фото: Instagram* / @bugevuge)

Актёр Павел Прилучный подал жалобу в суд по делу с бывшей женой Агатой Муцениеце. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.