«Пять штук врагов»: Кровь на стене и пропажа огромной суммы денег. Спустя 15 лет раскрыты шокирующие подробности смерти Галкина

08 августа 2025, 15:57

Владислав Галкин (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

В конце февраля 2010 года всех поклонников российского и советского кино поразила печальная новость о внезапной смерти заслуженного артиста РФ Владислава Галкина. Он был еще молод, полон амбиций и находился на вершине своей карьеры и популярности. Подробнее, что на самом деле сгубило актера, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Строил планы Множество несоответствий Четыре жены и любовь к алкоголю

Строил планы

«Я твердо знаю: Владик собирался жить, а не умирать. В его новой квартире шел ремонт. Уже лежал сценарий нового проекта. Пока выдалась пауза — первого марта — Влад собирался поехать проведать сестру», — рассказывал в интервью изданию 7Дней.ru отчим Владислава.

Владислав Галкин (Фото: РИА Новости/Андрей Стенин)



Множество несоответствий

«Во-первых, в телефоне Владика были номера, подписанные «Враг 1», «Враг 2», — пять штук врагов. И враги у сына действительно были. Не была сделана экспертиза крови, которую обнаружили на стене и на бокале, — принадлежала ли она Владику или другому человеку, так и не установили», — делился Галкин-старший в интервью MSK1.RU.

Фото: iStock/blinow61



Четыре жены и любовь к алкоголю

«Вот Влад в какие-то моменты выпивал много, так что тяжело было по утрам. Но всегда существовала одна-единственная точка отсчета: его обязательства перед людьми. Он никого никогда не подвел. Нужно ли было ехать на съемки или что-то требовалось сделать по дому, Влад моментально собирал себя и начинал действовать», — уточнял Галкин-старший.