«Пять штук врагов»: Кровь на стене и пропажа огромной суммы денег. Спустя 15 лет раскрыты шокирующие подробности смерти Галкина
В конце февраля 2010 года всех поклонников российского и советского кино поразила печальная новость о внезапной смерти заслуженного артиста РФ Владислава Галкина. Он был еще молод, полон амбиций и находился на вершине своей карьеры и популярности. Подробнее, что на самом деле сгубило актера, читайте в материале «Радио 1».
Строил планыТело Владислава Галкина было обнаружено в его съемной квартире 27 февраля, через два дня после его смерти. В тот момент он находился на грани развода и восстанавливался после скандала, который привел к условному сроку. Однако он не терял надежды и строил планы.
«Я твердо знаю: Владик собирался жить, а не умирать. В его новой квартире шел ремонт. Уже лежал сценарий нового проекта. Пока выдалась пауза — первого марта — Влад собирался поехать проведать сестру», — рассказывал в интервью изданию 7Дней.ru отчим Владислава.Именно он забил тревогу, когда не смог связаться со своим знаменитым пасынком более суток. Когда сотрудники МЧС вскрыли двери его съемной квартиры, спасать уже было некого. Официальной причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность, вызванная кардиомиопатией — внезапной остановкой сердца.
Множество несоответствийУ Владислава Галкина действительно были проблемы со здоровьем, но они не касались сердца. За месяц до его смерти он был госпитализирован с воспалением поджелудочной железы. Артиста серьезно подорвали стресс, который он испытывал в течение последнего года, а также злоупотребление алкоголем и тяжелые съемки в одном из последних проектов, где он отдавал все силы. С учетом всего этого остановка сердца кажется вполне обоснованной причиной смерти. Однако существует множество несоответствий, которые вызывают вопросы.
«Во-первых, в телефоне Владика были номера, подписанные «Враг 1», «Враг 2», — пять штук врагов. И враги у сына действительно были. Не была сделана экспертиза крови, которую обнаружили на стене и на бокале, — принадлежала ли она Владику или другому человеку, так и не установили», — делился Галкин-старший в интервью MSK1.RU.
Он отметил, что пытался связаться с этими людьми, но никто не ответил на его звонки. Также в одном из эфиров на федеральном канале Борис Галкин рассказал, что его пасынок незадолго до своей смерти снял со счета значительную сумму — 136 тысяч долларов. Однако после его смерти эти деньги не были найдены.
Еще одной странностью стало то, что в квартире, где был обнаружен Владислав, находилась открытая бутылка коньяка и томатный сок. Это вызвало вопросы у отчима артиста, который считал, что в помещении мог быть кто-то еще. Всего за пару недель до трагедии Владислав находился в больнице с проблемами поджелудочной железы и не употреблял алкоголь, следуя строгой диете. Следственные органы категорически отвергли версию о возможном убийстве Галкина.
Четыре жены и любовь к алкоголюБлизкие не отрицают, что Вячеслав любил выпить, иногда даже чрезмерно. Это был один из способов, которым он снимал напряжение после больших нагрузок.
«Вот Влад в какие-то моменты выпивал много, так что тяжело было по утрам. Но всегда существовала одна-единственная точка отсчета: его обязательства перед людьми. Он никого никогда не подвел. Нужно ли было ехать на съемки или что-то требовалось сделать по дому, Влад моментально собирал себя и начинал действовать», — уточнял Галкин-старший.
С личной жизнью у популярного актера не сложилось. Артист четыре раза был женат, но все браки завершились заявлением на развод. Самыми продолжительными были отношения Вячеслава с актрисой Дарьей Михайловой, с которой он вместе снимался в одном из самых известных проектов Владислава — сериале «Дальнобойщики». Этот союз продлился 12 лет.