Женатый мигрант-узбек пытался изнасиловать 13-летнюю девочку в Архангельске

08 августа 2025, 13:08

Фото: istockphoto/Zabavna

В Архангельске мигрант из Узбекистана обвиняется в нападении на 13‑летнюю девочку. В городских соцсетях пишут, что инцидент произошел 3 августа.





На берегу реки Кузнечихи 30‑летний мужчина схватил ребёнка, прижал к себе и попытался поцеловать; девочке удалось вырваться. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. По информации, он работает разнорабочим, женат и имеет малолетнего ребёнка.





«Этот узбек женат, имеет ребёнка, но ему это не мешает охотиться на русских маленьких девочек», — сказано в публикации.

