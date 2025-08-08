Женатый мигрант-узбек пытался изнасиловать 13-летнюю девочку в Архангельске
В Архангельске мигрант из Узбекистана обвиняется в нападении на 13‑летнюю девочку. В городских соцсетях пишут, что инцидент произошел 3 августа.
На берегу реки Кузнечихи 30‑летний мужчина схватил ребёнка, прижал к себе и попытался поцеловать; девочке удалось вырваться. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. По информации, он работает разнорабочим, женат и имеет малолетнего ребёнка.
«Этот узбек женат, имеет ребёнка, но ему это не мешает охотиться на русских маленьких девочек», — сказано в публикации.Произошедшее уже вызвало широкий общественный резонанс. Пользователи считают, что мигранта должны посадить в тюрьму, а его семью депортировать на родину.