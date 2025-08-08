Актер Павел Деревянко женился на Зое Фуць
Павел Деревянко женился на Зое Фуць. В мае актер сделал возлюбленной предложение, а сегодня пара официально расписалась, пишет «Звездач».
Ранее Павел жил с Дарьей Мясищевой — у них двое дочерей, но они так и не узаконили отношения, поэтому брак с Зоей стал для Деревянко первым.
Предложение было сделано на футбольном поле: артист опустился на колено перед Зоей, предложив ей руку и сердце. Свидетели замерли, снимая происходящее на камеры; сама невеста, по-видимому, была одновременно шокирована и счастлива. Зоя приняла предложение, Павел надел ей кольцо — молодые обнялись и поцеловались. Невесте вручили роскошный букет белых роз с синими акцентами.
