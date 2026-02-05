Пятеро детей от разных женщин и короткие романы: личная жизнь и карьера продюсера групп «Любэ» и «Иванушки International» Игоря Матвиенко

05 февраля 2026, 15:39

Игорь Матвиенко (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

Игорь Игоревич Матвиенко — советский и российский композитор, музыкальный продюсер, общественный деятель, народный артист России. Сам он неоднократно отмечал, что в молодости не представлял, что такое продюсирование, однако это не помешало ему создать и вывести на сцену артистов и группы, ставшие знаковыми для отечественной эстрады на десятилетия вперед. Матвиенко стоял у истоков коллективов «Любэ» и «Иванушки International». С его именем связаны карьерные взлеты Жени Белоусова, Сати Казановой и ряда других популярных исполнителей. 6 февраля Игорю Матвиенко исполняется 66 лет. О том, чем он живёт сегодня и что известно о его личной жизни, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Игоря Матвиенко: детство и музыкальное образование Начало творческой карьеры Матвиенко Продюсерские проекты и культовые группы Продюсерский центр и международное признание Телевизионные проекты и «Фабрика звезд» Академия «М.А.М.А.» и новые имена Олимпиада, кризис и обновление проектов Государственные награды и новые проекты Этно-опера «Князь Владимир» и культурные инициативы Общественная деятельность Игоря Матвиенко Личная жизнь Игоря Матвиенко Игорь Матвиенко сегодня

Биография Игоря Матвиенко: детство и музыкальное образование

Начало творческой карьеры Матвиенко

Игорь Матвиенко (фото: кадр из программы «Сегодня вечером»)

Продюсерские проекты и культовые группы

Продюсерский центр и международное признание

Игорь Матвиенко и Николай Расторгуев (фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Телевизионные проекты и «Фабрика звезд»

Академия «М.А.М.А.» и новые имена

Игорь Матвиенко (фото: кадр из программы «Сегодня вечером»)

Олимпиада, кризис и обновление проектов

Государственные награды и новые проекты

Игорь Матвиенко (фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин)

Этно-опера «Князь Владимир» и культурные инициативы

Общественная деятельность Игоря Матвиенко

Игорь Матвиенко (фото: YouTube канал yana_chu / Фабрика с Яной Чу)

Личная жизнь Игоря Матвиенко

Игорь Матвиенко (фото: РИА Новости / Валерий Левитин)

Игорь Матвиенко сегодня