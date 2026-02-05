Пятеро детей от разных женщин и короткие романы: личная жизнь и карьера продюсера групп «Любэ» и «Иванушки International» Игоря Матвиенко
Игорь Игоревич Матвиенко — советский и российский композитор, музыкальный продюсер, общественный деятель, народный артист России. Сам он неоднократно отмечал, что в молодости не представлял, что такое продюсирование, однако это не помешало ему создать и вывести на сцену артистов и группы, ставшие знаковыми для отечественной эстрады на десятилетия вперед. Матвиенко стоял у истоков коллективов «Любэ» и «Иванушки International». С его именем связаны карьерные взлеты Жени Белоусова, Сати Казановой и ряда других популярных исполнителей. 6 февраля Игорю Матвиенко исполняется 66 лет. О том, чем он живёт сегодня и что известно о его личной жизни, — в материале «Радио 1».
Биография Игоря Матвиенко: детство и музыкальное образованиеИгорь Матвиенко родился 6 февраля 1960 года в Замоскворечье в семье военнослужащего. Первой музыкальные способности сына заметила мать. Уже во взрослом возрасте композитор с благодарностью вспоминал ее настойчивость, а также своего первого педагога — преподавателя музыкальной школы Евгения Капульского.
Учитель сумел показать мальчику, какую роль музыка может сыграть в его будущем, и оказался прав. Вскоре Игорь не только уверенно играл и пел, но и подражал западным исполнителям, а также начал писать собственные композиции.
После окончания школы Матвиенко поступил в музыкальное училище имени Михаила Ипполитова-Иванова. В 1980 году он завершил обучение, получив диплом хорового дирижера.
Начало творческой карьеры МатвиенкоПрофессиональная биография Игоря Матвиенко началась в 1981 году. Он работал художественным руководителем, композитором и исполнителем в коллективах «Первый шаг», «Здравствуй, песня» и «Класс».
В этот же период началось его сотрудничество с поэтом-песенником Александром Шагановым. Совместная работа оказалась плодотворной и привела к созданию множества популярных песен. Когда к тандему присоединился Николай Расторгуев, был сформирован коллектив «Любэ».
Продюсерские проекты и культовые группыПозднее Матвиенко начал работу с группами «Иванушки International» и «Город 312». Проект «Мобильные блондинки», по словам продюсера, задумывался как гротеск и ироничный эксперимент — своеобразный музыкальный аналог Comedy Woman. Изначально идея заключалась в создании проекта для девушек, мечтавших петь, однако, как отмечал Матвиенко, им не удалось передать необходимую степень сценической иронии.
Количество композиций авторства Игоря Матвиенко, исполнявшихся и продолжающих исполняться популярными артистами, исчисляется десятками. Значительная часть хитов 1990-х годов принадлежит именно ему. Многие из этих песен звучат и сегодня, а некоторые получили вторую жизнь в виде современных ремиксов.
Продюсерский центр и международное признаниеВ 1991 году Матвиенко возглавил собственный продюсерский центр, деятельность которого охватывает продвижение артистов, запись музыкального материала, организацию концертов и создание видеоклипов.
Одним из знаковых проектов стал компьютерный клип группы «Любэ» на песню «Не валяй дурака, Америка!», созданный совместно с фирмой «БС-графика». Видео получило ряд наград на российских фестивалях и стало первым в истории отечественного шоу-бизнеса, удостоенным приза на международной музыкальной ярмарке Midem-1994 в Каннах.
Группа «Любэ» стала первым масштабным успехом Матвиенко. Он выступил автором музыки большинства композиций коллектива, включая такие известные песни, как «Кони» и «По высокой траве».
Телевизионные проекты и «Фабрика звезд»В XXI веке продюсерский центр Матвиенко активно участвовал в создании артистов в рамках проекта «Фабрика звезд». Гостями программы становились уже известные исполнители, в числе которых Авраам Руссо и Татьяна Овсиенко. С целью поиска новых талантов также проводился конкурс «Главная сцена», основанный на формате шоу The X Factor.
В 2002 году из участниц «Фабрики звезд» Матвиенко сформировал женскую поп-группу «Фабрика». Коллектив неоднократно становился лауреатом премий «Золотой граммофон» и «Песня года». Несмотря на смену состава, группа сохраняет популярность и в настоящее время.
Академия «М.А.М.А.» и новые именаВ 2010-х годах начала работу Музыкальная академия Игоря Матвиенко («М.А.М.А.»), основанная на базе профессиональной студии. Учебное заведение позиционируется как уникальный образовательный проект для артистов и специалистов музыкальной индустрии.
Среди преподавателей — сам Матвиенко, Игорь Полонский, Александр Шаганов и другие профессионалы отрасли. Академия выпустила вокалистов, звукорежиссеров, а в 2019 году состоялся первый выпуск саунд-продюсеров.
Матвиенко также продвигал артистов в интернет-пространстве, включая исполнительниц под псевдонимами Мышь и Кошка, а также рэпера ЦГН (Петра Гомонова). В разные годы с продюсером сотрудничали Виктория Дайнеко и другие исполнители.
Олимпиада, кризис и обновление проектовВ 2014 году Игорь Матвиенко был назначен музыкальным продюсером церемоний открытия и закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Музыкальное сопровождение мероприятий получило высокую оценку зрителей.
Пандемия коронавируса негативно сказалась на доходах продюсерского центра. В этот период Иосиф Пригожин предложил создать фонд поддержки представителей творческих профессий, возглавить который предложил Матвиенко.
В 2022 году в группе «Фабрика» произошла смена состава: коллектив покинула Мария Гончарук, а новой солисткой стала Екатерина Москалёва, на которую Матвиенко обратил внимание во время кастинга в академию «М.А.М.А.».
Государственные награды и новые проектыВ сентябре 2022 года Игорю Матвиенко присвоили звание народного артиста Российской Федерации. Он продолжает работу в качестве продюсера и педагога, развивает академию «М.А.М.А.» и социальный проект #ЖИТЬ.
Продюсер скептически относится к показной «ура-патриотике», однако выделяет SHAMAN как артиста, у которого патриотическая тематика звучит искренне. Композиция «Встанем» записывалась именно в продюсерском центре Матвиенко. В 2024 году он вошел в состав жюри нового сезона шоу «Три аккорда».
Этно-опера «Князь Владимир» и культурные инициативыОсенью Матвиенко приступил к подготовке этно-оперы «Князь Владимир». Премьера была запланирована на февраль 2025 года в Государственном Кремлевском дворце. Главную роль исполнил SHAMAN, образ Федора воплотил Николай Расторгуев, а сам Матвиенко сыграл языческого божества Одина Ганграда.
В ноябре был представлен проект музыкального квартала «Муз_Порт» в Мневниковской пойме. Комплекс должен включать учебные корпуса, концертные залы, студии звукозаписи, гостиницу и общежитие.
Общественная деятельность Игоря МатвиенкоВ 2016 году Матвиенко запустил социальный проект #ЖИТЬ, направленный на поддержку людей в трудных жизненных обстоятельствах. Для проекта была написана одноименная песня и снят клип с участием известных артистов.
В том же году продюсер возглавил авторский совет Российского авторского общества, а в 2017 году — Общественный совет при Роскомнадзоре. В 2018 году он выступил с инициативой защиты молодежи от песен, пропагандирующих наркотики, сексуализацию и культ «красивой жизни».
Личная жизнь Игоря МатвиенкоЛичная жизнь Матвиенко отличается насыщенностью. Некоторые его союзы были гражданскими, из-за чего сам композитор иногда затрудняется назвать точное количество браков.
В первом неофициальном союзе родился сын Станислав, который впоследствии создал собственную семью и подарил отцу внучку Анну-Софию. Союз с Евгенией Давиташвили (Джуна) продолжался, по разным данным, от одного дня до двух недель, однако, по словам Матвиенко, оказал значительное влияние на его мировоззрение и привел к обращению к вере.
Во втором официальном браке с Ларисой родилась дочь Анастасия. Она закончила учебу в Англии и стала модельером. Следующей супругой Матвиенко стала Анастасия Алексеева, которая родила ему троих детей — Дениса, Таисию и Полину. В 2016 году пара, по сообщениям СМИ, развелась.
Продюсеру также приписывали романы с Яной Кошкиной и Дианой Сафаровой. В 2024 году он появился на «Новой волне» с Асият Сайгидовой (Соя), однако заявил, что их связывают исключительно рабочие отношения.
Игорь Матвиенко сегодняВ конце 2024 года состоялся актерский дебют Матвиенко: он сыграл Петра Ильича Чайковского в фильме «Плевако». Композитор признался, что решился на съемки по просьбе Сергея Безрукова, однако впоследствии заявил, что больше не планирует актерскую карьеру.
Кроме того, Матвиенко вошел в состав жюри первого международного музыкального конкурса «Интервидение», проведение которого запланировано на 20 сентября в Москве.