Работа администратором, алкоголизм и приемный сын: как Татьяна Овсиенко попала в группу «Мираж» и почему начала сольную карьеру?
Татьяна Овсиенко прошла путь от администратора киевской гостиницы до одной из самых популярных певиц 1990-х. Работа в группе «Мираж», скандал с фонограммой, сольные хиты, усыновление сына и непростая личная жизнь не раз становились темами для обсуждения публики. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Татьяны Овсиенко в КиевеТатьяна Овсиенко родилась 22 октября 1966 года в Киеве. Семья жила в комнате общежития. В 1970 году у будущей артистки появилась младшая сестра Виктория, после чего родители особенно активно стремились заработать на более просторное жилье. Отец часто уезжал по работе. Мать трудилась на нескольких местах и не всегда могла уделять дочерям достаточно времени. Она решила записать девочек в спортивные секции.
В четыре года Татьяна начала заниматься фигурным катанием. Однако ранние тренировки мешали учебе: после занятий девочка засыпала на уроках. Родители забрали дочь из спортивной школы и предложили ей гимнастику и плавание. Овсиенко любила физическую активность и с удовольствием продолжила тренировки. Одновременно у нее проявился интерес к музыке. В шесть лет Татьяна поступила в музыкальную школу на отделение фортепиано, которое окончила с отличием.
Будущая звезда пела в детском ансамбле «Солнышко». Коллектив выступал на концертах и появлялся в телевизионных программах. При этом о сценической карьере Овсиенко тогда не думала.
Работа в гостинице и несостоявшаяся поездка на «Адмирале Нахимове»После школы мать советовала Татьяне получить педагогическое образование. Девушка выбрала другую профессию и поступила в техникум гостиничного хозяйства. Выпускников направляли на работу, в том числе на океанские лайнеры. Овсиенко получила распределение на теплоход «Адмирал Нахимов». Поездки за границу казались огромной удачей, однако мать певицы выступила против. Татьяна отказалась от назначения. Через год лайнер затонул. Позднее Овсиенко устроилась администратором в киевскую гостиницу «Братислава». Именно там начался ее путь в шоу-бизнесе.
Как Татьяна Овсиенко попала в группу «Мираж»В 1988 году в Киеве остановилась группа «Мираж». Солистка Наталья Ветлицкая познакомилась с Татьяной Овсиенко и предложила ей присоединиться к коллективу в роли костюмера. Мир гастролей и большой сцены настолько увлек артистку, что она согласилась. Вскоре Овсиенко заняла место второй солистки группы. Ради нового образа певица похудела на 18 килограммов и изменила стиль.
На сцене она выступала рядом с Ириной Салтыковой, быстро обрела узнаваемость и стала одним из лиц «Миража». Однако популярность сопровождал громкий скандал. На концертах коллектив исполнял песни под фонограмму с вокалом Маргариты Суханкиной. В 1990 году эта история получила широкую огласку. Зрители и критики обвиняли солисток, хотя решение о фонограммах принимали продюсеры. Овсиенко не могла повлиять на этот порядок, но негативно сказавшийся на репутации скандал ей пришлось пережить лично.
В канун 1991 года певица увидела по телевидению выступление «Миража» с Екатериной Болдышевой. Вскоре продюсеры сообщили Овсиенко, что в составе появятся две солистки. После этого Татьяна ушла из коллектива.
Сольная карьера и группа «Вояж»Начало самостоятельной работы оказалось непростым. Из-за истории с «Миражом» многие композиторы и поэты не хотели сотрудничать с артисткой. Поддержку певице оказали продюсер Владимир Дубовицкий, поэтесса Лариса Рубальская и композитор Виктор Чайка. В 1991 году Овсиенко создала коллектив «Вояж» и представила дебютный альбом «Красивая девчонка».
Публика тепло встретила сольные композиции. В следующие два года появились клипы на песни «Запомни меня», «Карты-картишки» и «Наташка». Исполнительница постепенно избавилась от шлейфа скандала и закрепила за собой статус звезды российской эстрады. Одной из ее самых известных работ стала песня «Дальнобойщик». Шлягер получил новую волну внимания в проекте «Хит-сториз» на «Муз-ТВ», посвященном истории популярных песен прошлых десятилетий.
Благотворительность и слухи о здоровьеТатьяна Овсиенко участвует в благотворительных мероприятиях и выступает в поддержку нуждающихся. Особое внимание артистка уделяет солдатам и ветеранам боевых действий. Весной 2024 года концерт певицы в Краснодаре вызвал слухи о ее возможной зависимости от алкоголя. Очевидцы заявляли, что артистка вышла к зрителям не в лучшей форме.
Позднее Овсиенко прокомментировала обсуждения в программе «Хватит слухов!». Она отвергла подозрения в алкоголизме и объяснила плохое самочувствие проблемами с позвоночником. Певица продолжает выступать. В ноябре она отправилась в большой гастрольный тур по российским городам и регулярно участвует в ретроконцертах.
Первый муж и приемный сын Татьяны ОвсиенкоС первым супругом, продюсером Владимиром Дубовицким, певица познакомилась еще во время работы в гостинице «Братислава». В 1999 году супруги усыновили тяжелобольного мальчика Игоря. Семье пришлось пройти сложную процедуру оформления: комиссия проверяла жилье, доходы и требовала многочисленные документы. Овсиенко довела процесс до конца и стала мамой.
Правду об усыновлении Игорь узнал через 16 лет. Татьяна переживала из-за реакции сына, однако он продолжил называть ее матерью. В 2015 году певица стала бабушкой: Игорь живет с семьей в Майами. Отношения Овсиенко и Дубовицкого завершились в 2007 году. Спустя семь лет артистка заявила, что их брак носил фиктивный характер. В разное время СМИ приписывали ей роман с актером Валерием Николаевым, но певица опровергала эти сообщения.
Отношения с Александром МеркуловымС 2007 года личную жизнь артистки связывали с бизнесменом Александром Меркуловым. Его имя фигурировало в уголовном расследовании о покушении на владельца Петербургского нефтяного терминала. В 2014 году суд оправдал Меркулова. Пара планировала свадьбу, но официальному браку мешал нерасторгнутый предыдущий союз бизнесмена. В 2017 году Меркулов сделал Овсиенко предложение.
В 2020 году подруга певицы сообщила журналистам, что артистка якобы столкнулась с давлением со стороны возлюбленного. Татьяна публично эти сведения не подтверждала. До свадьбы дело не дошло. По сообщениям СМИ, Овсиенко и Меркулов стараются сохранять дружеское общение и не исключают возможности восстановить отношения.