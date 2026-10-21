21 октября 2026, 12:40

Татьяна Овсиенко (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Татьяна Овсиенко прошла путь от администратора киевской гостиницы до одной из самых популярных певиц 1990-х. Работа в группе «Мираж», скандал с фонограммой, сольные хиты, усыновление сына и непростая личная жизнь не раз становились темами для обсуждения публики. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Татьяны Овсиенко в Киеве Работа в гостинице и несостоявшаяся поездка на «Адмирале Нахимове» Как Татьяна Овсиенко попала в группу «Мираж» Сольная карьера и группа «Вояж» Благотворительность и слухи о здоровье Первый муж и приемный сын Татьяны Овсиенко Отношения с Александром Меркуловым

Детство Татьяны Овсиенко в Киеве

Работа в гостинице и несостоявшаяся поездка на «Адмирале Нахимове»

Татьяна Овсиенко (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Как Татьяна Овсиенко попала в группу «Мираж»

Сольная карьера и группа «Вояж»

Благотворительность и слухи о здоровье

Татьяна Овсиенко (Фото: РИА Новости/Александра Майданюк)

Первый муж и приемный сын Татьяны Овсиенко

Отношения с Александром Меркуловым