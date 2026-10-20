«Маньячная харизма»: Ирина Тонева назвала причину популярности Витаса в Китае

20 октября 2026, 20:12

Певица Ирина Тонева объяснила успех Витаса в Китае его харизмой

Ирина Тонева (Фото: Instagram* @irinatonevaofficial)

Певица Ирина Тонева высказала мнение, что Витас (настоящее имя — Виталий Грачёв) приобрёл популярность в Китае благодаря «маньячной» харизме.





В беседе с NEWS.ru артистка отметила, что сожалеет об отсутствии коллеги на российской сцене. Тонева уверена: никто из российских певцов не обладает «таким очарованием» и вокалом.

«Мы с Витасом принимали участие в «Фабрике звёзд». Меня привлекал его образ, особенно в начале карьеры: ухмылка и грустная улыбка производили впечатление. Стройный, милый, с оттенком маньячной харизмы. Жаль, что он исчез», — рассказала Ирина.