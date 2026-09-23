Захарова рассказала, как ее песня «Верните память» обрела новую жизнь

23 сентября 2026, 13:35

Елена Север обратилась к Захаровой с просьбой исполнить композицию

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как ее песня «Верните память», впервые исполненная певицей Наргиз, продолжила жить после ее выступления. По словам дипломата, композицию впоследствии стали исполнять другие артисты, а Елена Север сама обратилась к автору с просьбой получить разрешение на ее исполнение.





Об этом Захарова рассказала в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv. Она отметила, что песню Наргиз исполняла на открытии Московского международного кинофестиваля в 2018 году. По словам Захаровой, тогда Никита Михалков искал композицию для мероприятия, которое проходило 22 июня, в День памяти и скорби.





«Он искал какую-то особую песню, и как-то совершенно случайно он услышал «Верните память». Говорит: все, эта песня будет открывать Московский кинофестиваль», — вспоминала Захарова.

«Она говорит: ты не против? Я говорю: я не против, я только за», — рассказала Захарова.

«То есть песня живет своей жизнью, ее исполняют разные люди, и вот такая у нее история. И такое бывает тоже», — сказала Захарова.