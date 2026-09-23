Захарова рассказала, как ее песня «Верните память» обрела новую жизнь
Елена Север обратилась к Захаровой с просьбой исполнить композицию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как ее песня «Верните память», впервые исполненная певицей Наргиз, продолжила жить после ее выступления. По словам дипломата, композицию впоследствии стали исполнять другие артисты, а Елена Север сама обратилась к автору с просьбой получить разрешение на ее исполнение.
Об этом Захарова рассказала в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv. Она отметила, что песню Наргиз исполняла на открытии Московского международного кинофестиваля в 2018 году. По словам Захаровой, тогда Никита Михалков искал композицию для мероприятия, которое проходило 22 июня, в День памяти и скорби.
«Он искал какую-то особую песню, и как-то совершенно случайно он услышал «Верните память». Говорит: все, эта песня будет открывать Московский кинофестиваль», — вспоминала Захарова.После выступления, по ее словам, песня начала распространяться самостоятельно. Ее стали исполнять другие известные артисты, а под композицию создавали сценические номера. В частности, целую постановку с гимнастками сделала Ирина Винер.
Позже Елена Север обратилась к Захаровой с просьбой исполнить ее песню «Верните память». Она рассказала, что еще в 2017 году, впервые услышав песню, подумала, почему ее исполняет не она.
«Она говорит: ты не против? Я говорю: я не против, я только за», — рассказала Захарова.После этого Елена Север записала собственную версию песни и сняла на нее клип. Позже Захарова увидела, как певица репетировала композицию вместе с оркестром Большого театра перед выступлением в Москве.
«То есть песня живет своей жизнью, ее исполняют разные люди, и вот такая у нее история. И такое бывает тоже», — сказала Захарова.