Постриг, развод, наркоторговля и сын от американского бизнесмена: Чем сможет удивить актриса сериала «Ранетки» Ирина Чериченко?

Виктория Боня воссоединилась с дочерью Анджелиной, которая ещё недавно жила и училась в частной школе в Британии. Девочке там очень не нравилось, поэтому телезвезда и её бывший бойфренд Алекс Смерфит решили перевести ребёнка в учебное заведение во Франции. Теперь подросток стала ближе в маме, которая проживает в Монако.