Постриг, развод, наркоторговля и сын от американского бизнесмена: Чем сможет удивить актриса сериала «Ранетки» Ирина Чериченко?

Ирина Чериченко (Фото: кадр из фильма Цена иллюзий)
Абитуриентка Ирина Чериченко впечатлила приемную комиссию, читая монолог Аксиньи из «Тихого Дона», но не поступила в вуз. Вернувшись в Мелитополь, она решила снова попробовать и, спустя год, поступила в «Щуку».
Чтобы свести концы с концами, работала дворником и уборщицей, получив служебную комнату. Дебютировав в фильме «Город невест», она рассорилась с родителями из-за откровенной сцены. Однако роль Искры Поляковой в «Завтра была война» помогла ей восстановить репутацию. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Еще до поступления в театральный вуз девушка вышла замуж. Ирина рассказала, что ее муж Женя был уже женат, но пообещал ей развестись, и сдержал свое слово. Он быстро покинул свою семью, и как только Ирине исполнилось 16 лет — в Украине в этом возрасте можно вступать в брак — они поженились.
Ирина отметила, что муж обожал ее, у них не возникало материальных проблем, так как Женя собирал музыкальную аппаратуру, за которой приезжали даже из Киева. Несмотря на это, ей было скучно, душа тосковала по сцене. Через год, втайне от мужа и родителей, она решила рвануть в Москву, чтобы поступить в театральный институт.
Недалеко от места съёмок располагался Псково-Печерский монастырь, который Ирина однажды посетила. Впечатлённая образом жизни монахов, она решила остаться там послушницей, но когда ей предложили принять постриг, поняла, что ещё не готова полностью посвятить себя служению Богу.
Для ускорения процесса регистрации они использовали уловку: Чериченко пришла в ЗАГС с накладным животом. Сотрудница узнала её как Искру Полякову и помогла оформить бумаги. Никто не ожидал, что фиктивный союз превратится в настоящий: дружба переросла в любовь.
Полицейские быстро поняли, что она невиновна, и отпустили её через три дня. Вернувшись в Москву, Ирина заболела ангиной и пропустила съемочный день фильма «Иван Федоров» из-за сильных болей в животе.
В больничной палате, отходя от наркоза, Ирина увидела лицо Оли, которая разыскала её через справочную. Оля сказала, что Ирина всех напугала и что её отправили узнать, в каком состоянии она, возможно, нужна ли помощь. Позже врачи сообщили Ирине, что она потеряла двойню. Валера, вернувшись с гастролей в Москву, поддерживал её, уверяя, что всё наладится и у них обязательно будут дети.
У пары не было детей, и вскоре они расстались. Чтобы улучшить жилищные условия, Чериченко фиктивно развелась, поставив штамп в паспорт. Этот поступок остался непонятным даже для неё самой. Когда Яременко случайно обнаружил штамп, их отношения окончательно разрушились. Утром после разговора Ирина переехала к подруге, осознав, что страсть между ними угасла.
Её бизнес-карьера привела к поездкам в Европу, где она встретила американского бизнесмена Артура. Несмотря на беременность, их отношения не сложились, Ирина воспитывала ребенка одна. Позже она вернулась в актёрство благодаря сыну, который тоже заинтересовался профессией.
Когда чувства угасли, они мирно расстались. После этого Ирина предпочитает одиночество. Тем более что карьера снова обрела второе дыхание: в нулевых она сыграла маму Ани в сериале «Ранетки», а также появилась в комедии «Девушка с косой», а также в сериалах «Учителя», «Регби» и «Магистраль».
Единственной значимой фигурой в её жизни остался сын Филипп, которого она воспитывала одна. Когда Филипп достиг 16-летия, Ирина познакомила его с отцом, молодой человек уехал в США, где освоил профессии фотографа-оператора и режиссёра.
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Рванула в МосквуЮность актрисы была насыщенной. Она профессионально занималась хореографией, пока не получила разрыв менисков.
Еще до поступления в театральный вуз девушка вышла замуж. Ирина рассказала, что ее муж Женя был уже женат, но пообещал ей развестись, и сдержал свое слово. Он быстро покинул свою семью, и как только Ирине исполнилось 16 лет — в Украине в этом возрасте можно вступать в брак — они поженились.
Ирина отметила, что муж обожал ее, у них не возникало материальных проблем, так как Женя собирал музыкальную аппаратуру, за которой приезжали даже из Киева. Несмотря на это, ей было скучно, душа тосковала по сцене. Через год, втайне от мужа и родителей, она решила рвануть в Москву, чтобы поступить в театральный институт.
Фото: iStock/Andrey Rykov
Развод и постригМуж Ирины осознал, что истинное счастье жены заключается в её профессиональной деятельности, и сам инициировал развод. В этот период волна народной любви захлестнула Ирину благодаря роли Искры, которая принесла ей известность и предложения сняться в фильмах «Слуга» и «Птицам крылья не в тягость». Но именно тогда начался творческий кризис — актрисе стало невыносимо играть одинаковых персонажей.
Недалеко от места съёмок располагался Псково-Печерский монастырь, который Ирина однажды посетила. Впечатлённая образом жизни монахов, она решила остаться там послушницей, но когда ей предложили принять постриг, поняла, что ещё не готова полностью посвятить себя служению Богу.
Возвращение в Москву и новая любовьВернувшись в Москву, Чериченко вновь устроилась дворником, поскольку не имела местной прописки. Это мешало ей начать репетиции главной роли в спектакле. На помощь пришёл старый друг Валерий Яременко, предложивший фиктивный брак ради получения квартиры.
Для ускорения процесса регистрации они использовали уловку: Чериченко пришла в ЗАГС с накладным животом. Сотрудница узнала её как Искру Полякову и помогла оформить бумаги. Никто не ожидал, что фиктивный союз превратится в настоящий: дружба переросла в любовь.
Фото: iStock/vadimguzhva
Оказалась замешанной в наркоторговлеИрина Чериченко поехала в Испанию на восемь месяцев с танцевальной группой, где случайно оказалась замешанной в наркоторговле и была задержана полицией. После стресса она потеряла сознание и получила микроинсульт, парализовавший левую часть тела.
Полицейские быстро поняли, что она невиновна, и отпустили её через три дня. Вернувшись в Москву, Ирина заболела ангиной и пропустила съемочный день фильма «Иван Федоров» из-за сильных болей в животе.
В больничной палате, отходя от наркоза, Ирина увидела лицо Оли, которая разыскала её через справочную. Оля сказала, что Ирина всех напугала и что её отправили узнать, в каком состоянии она, возможно, нужна ли помощь. Позже врачи сообщили Ирине, что она потеряла двойню. Валера, вернувшись с гастролей в Москву, поддерживал её, уверяя, что всё наладится и у них обязательно будут дети.
У пары не было детей, и вскоре они расстались. Чтобы улучшить жилищные условия, Чериченко фиктивно развелась, поставив штамп в паспорт. Этот поступок остался непонятным даже для неё самой. Когда Яременко случайно обнаружил штамп, их отношения окончательно разрушились. Утром после разговора Ирина переехала к подруге, осознав, что страсть между ними угасла.
Рождение сынаВ 90-х годах, когда в киноиндустрии наступил кризис, Чериченко занялась бизнесом через своего друга-финна. Она успешно продавала различные товары, что привлекло внимание предпринимателей. В результате актриса получила должность директора представительства бельгийской компании и покинула театр.
Её бизнес-карьера привела к поездкам в Европу, где она встретила американского бизнесмена Артура. Несмотря на беременность, их отношения не сложились, Ирина воспитывала ребенка одна. Позже она вернулась в актёрство благодаря сыну, который тоже заинтересовался профессией.
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Роман с ЛысенковымВо время учёбы в Щукинском училище Ирина влюбилась в Алексея Лысенкова, который тогда был женат. Спустя годы, после случайного звонка, они встретились и провели вместе 11 лет. Их отношения были спокойными и комфортными.
Когда чувства угасли, они мирно расстались. После этого Ирина предпочитает одиночество. Тем более что карьера снова обрела второе дыхание: в нулевых она сыграла маму Ани в сериале «Ранетки», а также появилась в комедии «Девушка с косой», а также в сериалах «Учителя», «Регби» и «Магистраль».
Единственной значимой фигурой в её жизни остался сын Филипп, которого она воспитывала одна. Когда Филипп достиг 16-летия, Ирина познакомила его с отцом, молодой человек уехал в США, где освоил профессии фотографа-оператора и режиссёра.
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Дарья Осипова