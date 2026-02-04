04 февраля 2026, 14:45

Виктор Раков (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Благодаря таланту Виктору Ракову удалось покорить сцену «Ленкома» и мир кино. Однако в личной жизни удача не всегда сопутствовала артисту. В чем актер обвиняет Ольгу Илюхину и как он обрел истинную любовь — в материале «Радио 1».





Содержание Стоял у станка, но хотел на сцену Первая любовь Ракова Недуг сына и измена жены Раков обрел свое счастье Пополнение в семье Раковых

Стоял у станка, но хотел на сцену

Виктор Раков и Сергей Чонишвили (Фото: РИА Новости/Михаил Гутерман)

Первая любовь Ракова

«Мы некоторое время «романились», а потом расстались на втором курсе. Она была достаточно пухленькой. Это потом уже похудела, и ей это очень шло», — делился он в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Недуг сына и измена жены

«Я верил ей, а она предала», — рассказывал Раков.

«Ольга рассталась с любовником, потом были так называемые «приходящие», затем вышла замуж счастливо, но в итоге разошлась и с тем человеком. Ее жизнь, я в подробности не вдаюсь», — делился актер.

Виктор Раков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Раков обрел свое счастье

«Хорошенькая. И еще не моя», — подчеркнул Раков тогда.

«Я тогда еще официально не был разведен с Ольгой. Но когда узнал, что у нас будет малыш, сразу все оформил», — откровенничал артист.

«Это не я, это Люся народный артист РФ, потому что без нее я бы им никогда не стал, не получил бы премию «Хрустальная Турандот», Фонда Смоктуновского, премию Леонова», — делился Раков.

Пополнение в семье Раковых

«Мы с женой приехали в детский дом, чтобы познакомиться с одним ребенком. Но заведующая вдруг сказала: "Посмотрите Даню. Мне кажется, это ваш мальчик". Когда мы его увидели, сразу поняли: будем усыновлять. Все остальное — сбор справок, документов, — формальности. Главным было желание, чтобы Даня стал нашим сыном. Кстати, он очень похож на нас», — вспоминал Виктор.