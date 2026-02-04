Выяснилось, что Долина купила в ипотеку квартиру стоимостью более 27 млн рублей

04 февраля 2026, 06:29

Долина в 2010 году купила в Юрмале в ипотеку квартиру стоимостью свыше 27 млн рублей

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Певица Лариса Долина приобрела квартиру в латвийской Юрмале в ипотеку ещё в 2010 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на изученные документы.





Согласно материалу, недвижимость площадью почти 124 квадратных метра расположена в нескольких метрах от берега Рижского залива. По современным оценкам, стоимость квартиры народной артистки России превышает 27,4 миллиона рублей.



