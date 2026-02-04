Выяснилось, что Долина купила в ипотеку квартиру стоимостью более 27 млн рублей
Певица Лариса Долина приобрела квартиру в латвийской Юрмале в ипотеку ещё в 2010 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на изученные документы.
Согласно материалу, недвижимость площадью почти 124 квадратных метра расположена в нескольких метрах от берега Рижского залива. По современным оценкам, стоимость квартиры народной артистки России превышает 27,4 миллиона рублей.
Адвокат Лурье раскрыла, в каком состоянии Долина оставила квартиру
В 2024 году активы Долиной в Латвии оказались заморожены после включения певицы в санкционный список Европейского союза (ЕС). Согласно сведениям онлайн-сервисов о продаже недвижимости, в доме, где находится квартира Долиной, сейчас выставлено на продажу сразу несколько объектов недвижимости. Их цена варьируется от 220 до 275 тысяч евро.
Ранее певица сообщила, что переехала в съёмную квартиру, поскольку пока не располагает средствами для покупки собственного жилья. Телеведущая Дана Борисова скептически отнеслась к словам артистки. По её словам, человек с такими серьёзными финансовыми возможностями вряд ли мог остаться с одной-единственной квартирой.