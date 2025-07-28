Работа с психотерапевтами, критика Табакова и отношения с Боярской: звезде «Триггера» Максиму Матвееву 43 года, как он живет сегодня
28 июля российскому актеру Максиму Матвееву исполняется 43 года. Он прославился ролями в картинах «Стиляги», «Анна Каренина», «МосГаз» и спектакле «Кинастон». Однако путь к популярности был не из легких. О личной жизни, карьере и внутренней трансформации артиста расскажет «Радио 1».
Ранние годы и детство Максима МатвееваМаксим Матвеев родился 28 июля 1982 года в Калининградской области. Его родители развелись, когда мальчику было всего три года. С тех пор он не видел биологического отца. Воспитанием занималась мама и дедушка. Когда Максиму исполнилось 10, его мама вышла замуж во второй раз — за моряка Алексея, который стал для мальчика настоящим отцом. Семья переехала в Саратов, где начался новый этап в жизни будущего актера. Сначала будущий актер мечтал стать хирургом, затем увлекся фехтованием, но в итоге поступил в художественную школу и стал посещать театральный кружок.
Первые шаги в театре: консерватория и МХАТОдаренного ученика заметил преподаватель театрального мастерства Владимир Смирнов. По его совету Матвеев подал документы в театральный факультет Саратовской государственной консерватории, где исполнил дипломные роли в постановках «Дон Жуан» и «Божий клоун».
После окончания учебы Максим решил продолжить образование в Москве — он поступил в Школу-студию МХАТ. Его педагогами стали Сергей Земцов и Игорь Золотовицкий. Уже тогда он начал играть на сцене московских театров, а после выпуска в 2006 году был принят в труппу МХТ имени Чехова.
Первые сложности и прорыв на сценеНачало карьеры было непростым. Один из первых спектаклей проходил с участием Олега Табакова и Марины Зудиной, и после премьеры Табаков честно высказал свое мнение.
«Я играл в одном спектакле с Олегом Табаковым и Мариной Зудиной. И меня не было слышно. Совсем. После спектакля Олег Павлович сказал мне: "Ну, старик, надо работать, надо работать"», — вспоминал актерОднако вскоре он занял ведущие позиции в театре, исполнив главные роли в спектаклях «Художник», «Король Лир» и «Идеальный муж». Особым этапом стала роль в спектакле «Кинастон», для которой актер сбросил 20 килограммов. Его резкое преображение вызвало обсуждение в прессе, появились слухи о болезни, которые не подтвердились.
Кино: от «Стиляг» до «Анны Карениной»Кинодебютом Матвеева стала роль в сериале «Бедная Настя». Настоящий успех актеру принес фильм Валерия Тодоровского «Стиляги». Впоследствии он сыграл преступника в «МосГазе» и блистал в фильме «Анна Каренина», где его партнершей стала Елизавета Боярская.
Также он участвовал в международном проекте «Мата Хари» и ради съемок переехал в Сан-Диего, где изучал английский язык. В 2018 году исполнил роль агента НКВД в «Троцком», а в 2020-м — Шерлока Холмса в российской адаптации. Для этого ему пришлось научиться разговаривать с английским акцентом, что, по его словам, далось ему не просто.
«Надо было сохранить эти обстоятельства. Все-таки это иностранец, который попадает в чужую страну. Ну и было бы глупо, если бы он говорил чисто по-русски, несмотря на то, что там для этого есть все основания. Прекрасный мой консультант прожил в России 25 лет, но не утратил своего прекрасного акцента. Мы с ним прочитали весь сценарий, я его записывал на диктофон», — поделился актер.Еще одной значимой работой стал исторический проект «Союз спасения», где он сыграл князя Сергея Трубецкого. Позже вышел сериал-продолжение — «Союз спасения. Время гнева».
Новый виток: «Триггер» и узнаваемостьСериал «Триггер» стал настоящим прорывом в карьере актера. Проект получил широкую популярность, а его персонаж открыл зрителям новую грань актёрского таланта Матвеева. Работа над образом оказалась глубоко личной — актер не просто сыграл, а прожил персонажа, консультируясь с профессиональными психотерапевтами.
Отношения Елизаветой Боярской: путь к любви и семьеВ 2008 году Матвеев женился на актрисе Яне Сексте, но их брак продлился всего год. Уже тогда он начал сближаться с Елизаветой Боярской, с которой познакомился на пробах к фильму «1612». Однако Матвеев признавался, что развод с Сексте дался ему тяжело.
«Конечно, это все было для меня, говоря современным языком, адово. Это сложно было», — рассказывал он.На Боярской Максим женился в 2010 году. В 2012 у них родился сын Андрей, а в 2018 — сын Григорий. Несмотря на частые разъезды и жизнь в разных городах, пара сохранила теплые отношения. Матвеев подчеркивает, что с Елизаветой у них общее понимание по вопросам воспитания детей.
«С детьми хожу в кинотеатры, а мои фильмы не смотрим. Да у меня и нет детских историй каких-то. Старшему 13 лет, когда моя мама приезжала и досматривала "Чужие деньги", то он подключился, ему стало интересно посмотреть. Даже отложил гаджеты и стал пытаться разбираться. Это приятно, что он интересуется моей работой и видит: на экране два папы», — говорил он.
Психология и работа с психиатромОсобое место в жизни артиста занимает психология. Интерес к этой теме возник во время работы над сериалом «Триггер», где он сыграл психотерапевта. Однако впервые к психиатрии он обратился еще на проекте «Бесы» — для глубокого погружения в роль.
«Если я показываю форму шизофрении, она должна быть именно такой, а не приблизительно похожей. Если будут смотреть специалисты, то они скажут: "А, точно, кайф!". Так что я раскачал себя в этой истории. Тема стала близкой и доступной, ведь все мы не без тараканов в голове», — поделился Матвеев.Позже актер начал посещать психолога и нашел специалиста, с которым, по его словам, удается «доставать неведомые обстоятельства» из собственной психики.