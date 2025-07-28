28 июля 2025, 13:24

Максим Матвеев (фото: Instagram* / maxim_matveev_)

28 июля российскому актеру Максиму Матвееву исполняется 43 года. Он прославился ролями в картинах «Стиляги», «Анна Каренина», «МосГаз» и спектакле «Кинастон». Однако путь к популярности был не из легких. О личной жизни, карьере и внутренней трансформации артиста расскажет «Радио 1».





Содержание Ранние годы и детство Максима Матвеева Первые шаги в театре: консерватория и МХАТ Первые сложности и прорыв на сцене Кино: от «Стиляг» до «Анны Карениной» Новый виток: «Триггер» и узнаваемость Отношения Елизаветой Боярской: путь к любви и семье Психология и работа с психиатром

Ранние годы и детство Максима Матвеева

Первые шаги в театре: консерватория и МХАТ

Максим Матвеев с мамой (фото: Instagram* / maxim_matveev_)



Первые сложности и прорыв на сцене

«Я играл в одном спектакле с Олегом Табаковым и Мариной Зудиной. И меня не было слышно. Совсем. После спектакля Олег Павлович сказал мне: "Ну, старик, надо работать, надо работать"», — вспоминал актер

Кино: от «Стиляг» до «Анны Карениной»

Максим Матвеев и Елизавета Боярская (фото: Instagram* / maxim_matveev_)



«Надо было сохранить эти обстоятельства. Все-таки это иностранец, который попадает в чужую страну. Ну и было бы глупо, если бы он говорил чисто по-русски, несмотря на то, что там для этого есть все основания. Прекрасный мой консультант прожил в России 25 лет, но не утратил своего прекрасного акцента. Мы с ним прочитали весь сценарий, я его записывал на диктофон», — поделился актер.

Новый виток: «Триггер» и узнаваемость

Отношения Елизаветой Боярской: путь к любви и семье

«Конечно, это все было для меня, говоря современным языком, адово. Это сложно было», — рассказывал он.

Максим Матвеев и Елизавета Боярская (фото: Instagram* / maxim_matveev_)



«С детьми хожу в кинотеатры, а мои фильмы не смотрим. Да у меня и нет детских историй каких-то. Старшему 13 лет, когда моя мама приезжала и досматривала "Чужие деньги", то он подключился, ему стало интересно посмотреть. Даже отложил гаджеты и стал пытаться разбираться. Это приятно, что он интересуется моей работой и видит: на экране два папы», — говорил он.

Психология и работа с психиатром

«Если я показываю форму шизофрении, она должна быть именно такой, а не приблизительно похожей. Если будут смотреть специалисты, то они скажут: "А, точно, кайф!". Так что я раскачал себя в этой истории. Тема стала близкой и доступной, ведь все мы не без тараканов в голове», — поделился Матвеев.