Позор в «Большом куше», пиар-романы и тайные дети: как Анатолий Цой потерял состояние и обманывал поклонниц холостяцкой жизнью?
Певцу, победителю первого сезона шоу «Маска» и экс-солисту группы MBAND Анатолию Цою 28 июля исполняется 37 лет. Харизматичный артист прошёл тернистый путь. От мальчика из казахстанского Талдыкоргана он дорос до статуса одного из самых обсуждаемых исполнителей. Однако его карьера — это не только череда творческих триумфов и участие в скандальных реалити-шоу, но и густой туман слухов о тайной семье, а также истории о многомиллионных потерях, которые едва не оставили его у разбитого корыта. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Анатолия ЦояАнатолий появился на свет 28 июля 1989 года в солнечном, но далеком от московской тусовки городе Талды-Курган (ныне Талдыкорган) Алматинской области Казахстана. Никто из его семьи не был связан с большими сценами, но мальчик с ранних лет грезил музыкой, даже не подозревая, что его ждет головокружительный взлет. В 2013 году Цой, уже имевший некоторую известность у себя на родине, совершил отчаянный поступок, который в корне изменил его жизнь. Он бросил все и уехал покорять Москву. Этот шаг требовал недюжинной смелости и веры в себя, ведь в столице его никто не ждал.
Судьбоносным для артиста стал 2014 год, когда он попал в продюсерский центр Константина Меладзе и стал солистом популярного бойз-бэнда MBAND. Группа гремела на всю страну, собирала стадионы и получала престижные премии. Хиты вроде «Она вернется» и «Дай мне» знала наизусть каждая школьница. Однако за кулисами этого фабричного успеха зрели серьезные противоречия. В 2020 году, отгремев ровно пять лет, группа распалась. Сам Анатолий тогда лаконично заметил в эфире Русского радио:
«Мы с ребятами и продюсером приняли непростое решение... поняв, что каждый из нас теперь способен двигаться как сольный исполнитель, лучшим решением стало закончить сейчас».Фанаты были в шоке, но Цой не пропал — он просто сменил название на сольный проект TSOY.
Истинный прорыв случился, когда он принял участие в первом сезоне шоу «Маска» на НТВ. Скрываясь за костюмом льва, он заворожил жюри и зрителей вокалом, одержав победу. Это было не просто признание — это был новый виток карьеры. Сегодня Анатолий не только поет, но и пробует себя в кино. Он уже снялся в проектах «Евгенич-2», «#Всё_исправить!?!», «Невероятные приключения Шурика» и «Письмо Деду Морозу».
Тайный брак и слухи о романахСамая скандальная страница биографии Цоя — это его личная жизнь, которая на протяжении многих лет была окутана завесой тайны. Во время его участия в MBAND его образ был воплощением идеального сердцееда и завидного холостяка, который сводил с ума тысячи поклонниц. Однако это был лишь грамотный PR-ход. Как выяснилось, еще на заре карьеры, в 2014 году, Анатолий был уже глубоко женат.
Его избранницей стала девушка по имени Ольга Ким. Более того, в 2012 году, еще до переезда в Москву и попадания в бойз-бэнд, у пары родился первенец. А позднее — дочери-близнецы. Скрывать семью было необходимо для поддержания имиджа, и с этой задачей артист справлялся безупречно. Интересно, что о настоящем положении дел знали лишь самые близкие, включая продюсера Константина Меладзе. Даже громкие «романтические» истории, например, с Анной Седоковой, были лишь частью пиар-стратегии. Как позже отмечали инсайдеры, Анна прекрасно общалась с семьей Цоя и лично знала его супругу.
Имели место и сплетни о романтических отношениях Цоя с Евой Канчельскис, падчерицей Стаса Михайлова. Однако сам музыкант и его предполагаемая избранница не подтверждали эти слухи. 21 июля 2026 года он опубликовал в соцсетях фото с венчания, но не раскрыл имя избранницы.
Крыса в Бангкоке и финансовые потериАнатолий Цой умеет удивлять не только песнями, но и участием в скандальных реалити. Самым громким эпизодом в его карьере стало участие в проекте «Большой куш. Бангкок». Там он перешел от тактики «быть хорошим» к жесткой и хитроумной игре. Он сам признавался, что ночами не спал, продумывая ходы на десять шагов вперед. Это привело к тому, что его начали называть «крысой», намекая на его стратегию и предательство союзников. Этот образ серьезно подмочил репутацию певца, который казался фанатам тихим и покладистым.
«В этот раз я пришел в шоу с намерением "играть", а не просто стараться быть хорошим, как всегда», — откровенно заявил он в интервью сайту «Страсти».Но финансовые потери оказались куда более серьезными, чем репутационные. Недавно стало известно, что из-за неудачных денежных переводов артист потерял колоссальную сумму — около 1,3 миллиона долларов. Это был серьезный удар по бюджету, который мог привести к фатальным последствиям. Однако бизнес-хватка спасла положение. Цой, известный своей любовью к недвижимости, оперативно вложился в строительство в Дубае. Сейчас арендный бизнес приносит ему стабильный доход. К слову, недавняя трагедия с пожаром в доме тоже не сломила артиста.