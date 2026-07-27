27 июля 2026, 13:33

Анатолий Цой (Фото: Instagram* @anatoliytsoy_official)

Певцу, победителю первого сезона шоу «Маска» и экс-солисту группы MBAND Анатолию Цою 28 июля исполняется 37 лет. Харизматичный артист прошёл тернистый путь. От мальчика из казахстанского Талдыкоргана он дорос до статуса одного из самых обсуждаемых исполнителей. Однако его карьера — это не только череда творческих триумфов и участие в скандальных реалити-шоу, но и густой туман слухов о тайной семье, а также истории о многомиллионных потерях, которые едва не оставили его у разбитого корыта. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Анатолия Цоя Тайный брак и слухи о романах Крыса в Бангкоке и финансовые потери Как сейчас живет Цой



Биография Анатолия Цоя

«Мы с ребятами и продюсером приняли непростое решение... поняв, что каждый из нас теперь способен двигаться как сольный исполнитель, лучшим решением стало закончить сейчас».

Анатолий Цой (Фото: Instagram* @anatoliytsoy_official)

Тайный брак и слухи о романах

Анатолий Цой (Фото: Instagram* @anatoliytsoy_official)

Крыса в Бангкоке и финансовые потери

Анатолий Цой (Фото: Instagram* @anatoliytsoy_official)

«В этот раз я пришел в шоу с намерением "играть", а не просто стараться быть хорошим, как всегда», — откровенно заявил он в интервью сайту «Страсти».

Как сейчас живет Цой