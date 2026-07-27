Блогер Лерчек пыталась выехать за пределы РФ несмотря на уголовное преследование
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, собиралась после курса химиотерапии выехать за пределы России в Белград, чтобы пройти вакцинацию после курса химиотерапии. Об этом сообщает ТАСС.
По данным источника информагентства, к ней в сербскую столицу должен был приехать врач из Германии, чтобы провести вакцинацию. Эту информацию подтвердили представители защиты Лерчек, однако от дальнейших комментариев отказались. При этом адвокаты настаивают, что их подзащитная не нарушала меру пресечения и неукоснительно соблюдала все наложенные на неё ограничения.
Ранее стало известно, что Гагаринский суд Москвы возобновил производство по делу Чекалиной. 30 июля будет рассматриваться вопрос об изменении меры пресечения и о дальнейшем разбирательстве по существу. Сторона обвинения требует ужесточить надзор над подсудимой. По версии прокуратуры, Чекалина нарушила действующие запреты, когда ненадолго покинула Москву и отправилась в Санкт‑Петербург.
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