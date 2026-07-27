Блогер Лерчек пыталась выехать за пределы РФ несмотря на уголовное преследование

27 июля 2026, 03:33

ТАСС: Лерчек пыталась выехать за границу ради вакцинации после химиотерапии

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский)

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, собиралась после курса химиотерапии выехать за пределы России в Белград, чтобы пройти вакцинацию после курса химиотерапии. Об этом сообщает ТАСС.