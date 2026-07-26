«Проживаю один из лучших моментов»: Галустян показал отдых с Лилией Киосе — фото

26 июля 2026, 23:00

Галустян проживает лучшие жизненные моменты с Лилией Киосе

Михаил Галустян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известный шоумен Михаил Галустян поделился с поклонниками трогательными кадрами из Северной столицы. Артист устроил для своей избранницы Лилии Киосе незабываемые выходные в Санкт-Петербурге — влюблённые совершили прогулку по местным рекам и каналам, наслаждаясь атмосферой города.





По данным инсайдеров, Лилия Киосе уже нашла общий язык с дочерьми Галустяна от предыдущего брака — 15-летней Эстеллой и 14-летней Элиной. Девушки вместе с новой пассией отца проводят досуг: устраивают совместные обеды и даже соревнуются в культовой видеоигре Mortal Kombat. Похоже, в семье шоумена воцарилась тёплая и дружеская атмосфера.



Михаил Галустян и Лилия Киосе (Фото: Instagram*/m_galustyan)



«Друзья, подписчики и просто прохожие, я сейчас проживаю один из лучших моментов в моей жизни. Делюсь с вами своим счастьем. Любите, творите, радуйтесь, кайфуйте», — добавил Михаил в личном блоге.