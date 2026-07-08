«Двойное дно»: Экс-возлюбленный Шурыгиной раскрыл подробности уголовного дела

08 июля 2026, 10:44

Бывший парень Дианы Шурыгиной впервые высказался о её уголовном деле

Диана Шурыгина (Фото: Instagram* @shurygina_vlog)

Блогер Диана Шурыгина оказалась в центре нового скандала: суд отправил её под домашний арест по делу о распространении порнографии. Бывший парень девушки Святослав Гусев раскрыл детали процесса.





В беседе с Super Святослав рассказал, что общался с Дианой на прошлой неделе — у неё всё в порядке, ограничения минимальные. По его словам, по делу проходят несколько человек, у каждого свой адвокат и своя тактика защиты.



При этом Гусев сообщил, что не находит логики в поступках бывшей.

«Возможно, там есть какое‑то двойное дно. Я имею в виду, что с высокой вероятностью она действительно могла сама предлагать кому‑то сняться в порно, когда вернулась в Москву. Зачем она это делала в России — для меня остаётся загадкой, учитывая, что долгое время жила в Индонезии и даже перевезла туда все свои вещи», — заявил мужчина.