«Можно свободно»: Раскрыли ежемесячную сумму, которую может тратить Блиновская

07 июля 2026, 21:19

Юрист Русяев: в колонии Блиновской ежемесячно доступно до 11,8 тыс. рублей

Елена Блиновская (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Юрист Илья Русяев разъяснил финансовые возможности блогера Елены Блиновской, которая сейчас отбывает срок в колонии общего режима во Владимирской области. Об этом стало известно 7 июля.





Эксперт уточнил, что наличные в исправительных учреждениях не используются — все операции проводятся безналично через магазин при колонии на основании личного заявления. Остаток неиспользованных средств переносится на следующий месяц, но накопить сумму сверх лимита заранее нельзя, так как ограничение действует на календарный период.





«На обычных условиях осужденная вправе тратить с лицевого счета, помимо заработанного, до 11,8 тыс. рублей в месяц. За примерное поведение и труд возможен перевод на облегченные условия, и тогда предельная сумма по переводам снимается, тратить их можно свободно», — сказал Русяев NEWS.ru.