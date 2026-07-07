Полина Диброва объявила о закрытии своего женского клуба

07 июля 2026, 20:58

Полина Диброва закрыла женский клуб и пообещала запустить новый проект

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва сообщила о закрытии своего женского клуба, который объединял участниц на совместных встречах, мероприятиях и путешествиях. О завершении проекта она рассказала в личном блоге.