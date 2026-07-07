Полина Диброва объявила о закрытии своего женского клуба
Полина Диброва сообщила о закрытии своего женского клуба, который объединял участниц на совместных встречах, мероприятиях и путешествиях. О завершении проекта она рассказала в личном блоге.
Теперь участницам клуба предстоит самостоятельно организовывать встречи и поездки, которые раньше проходили при поддержке команды проекта. Полина не стала подробно объяснять причины такого решения, однако дала понять, что на этом её деятельность не заканчивается.
По словам Дибровой, уже в ближайшее время она представит новый проект, над которым сейчас работает. Каким именно он будет и сохранит ли прежнюю концепцию сообщества для женщин, блогер пока не раскрывает.
Подписчицы уже начали обсуждать новость в соцсетях, надеясь, что новое начинание Полины окажется не менее масштабным и вскоре заменит закрывшийся клуб.
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