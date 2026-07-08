Работа стриптизершей, тяжелый развод и спасение в вере: жизнь актрисы Юлии Такшиной до и после «Не родись красивой». Где она сейчас?
Юлия Такшина не мечтала стать звездой кино: карьеру начала с работы танцовщицей, планировала податься в журналисты. Однако череда событий привела ее в сериал «Не родись красивой», благодаря съемках в котором Юлия обрела не только известность, но и любовь. О том, как сложилась жизнь актрисы Юлии Такшиной — в материале «Радио 1».
Биография Юлии Такшиной: дистрофия в подростковом возрастеЮлия Такшина родилась 9 июля 1980 года в Белгороде, где ее мама работала редактором, а отец сначала был тренером по боксу, после чего устроился кинологом. У Юлии также есть старший брат Владимир, авторитет которого для будущей звезды был неоспоримым.
Однажды из-за брошенной им фразы «Что-то ты поправилась» 15-летняя девушка практически перестала есть, в результате чего похудела до 39 кг. Также она записалась на шейпинг и во время одного из упражнений почувствовала острую боль в животе. Такшину госпитализировали, медики диагностировали ей «дистрофию второй степени».
Тем не менее Юлия продолжила худеть и вскоре вновь попала в медучреждение с повторным приступом. К счастью, на этот раз врачам удалось убедить девушку, что если не начать нормально питаться, то организм может не справиться и с банальной простудой. Спустя время Такшина исправила свое пищевое поведение и в результате стала весить на 4 кг больше, чем до диеты.
Увлечение журналистикойВ старших классах Юлия заинтересовалась журналистикой: благодаря маме она попала на местное телевидение и сделала несколько сюжетов. В 17 лет абитуриентка отправилась в столицу, где планировала поступить в институт. Для конкурса в МГУ требовалось предоставить несколько печатных работ, и Юля, воспользовавшись визиткой репортера издания «Я молодой», некогда приезжавшего в Белгород, обратилась в редакцию за помощью. Сотрудники снисходительно разрешили девушке взять интервью у Алексея Кортнева, и она буквально устроила артисту «засаду» прямо у клуба перед концертом.
«Выходит Алексей из машины, а его ослепляют вспышки. Он, правда, не растерялся и стал позировать, потом тихонько у меня поинтересовался: "Что здесь такое, с чего ажиотаж?". Добродушно надо мной посмеявшись, дал интервью. Вскоре я поступила на журфак, но через полтора года бросила учебу», — вспоминала актриса.
Работа танцовщицейПримечательно, что Юлия начала прогуливать занятия в институте из-за того, что стала выступать в балете у Олега Газманова. Гастроли не были постоянными, так что денег катастрофически не хватало. Иногда Такшина оставалась ночевать в прямо в ДК, где проходили репетиции, или снимала комнату у пенсионеров посуточно.
Стоит отметить, что в юности она танцевала не только в студиях классической хореографии. Некоторое время Юлия работала стриптизершей. Периодически в мужских журналах появлялись ее пикантные снимки.
Спустя время в жизни Такшиной произошли крутые изменения. Благодаря брату, работавшему танцором у Александра Буйнова, на сборном концерте Юлия познакомилась с Сергеем Зверевым и год проработала у него моделью. Однако в какой-то момент девушка осознала, что век танцовщицы короток, и задумалась о будущем. В голову ей пришла блестящая идея стать актрисой.
Карьера актрисыБлагодаря знакомству с костюмером «Современника» Юлия связалась с преподавателем «Щуки» Владимиром Поглазовым, согласившимся подготовить ее к экзаменам. Владимир Петрович разглядел в Такшиной талант и в итоге взял ее на свой курс, хотя не все коллеги одобряли это решение.
На четвертом курсе девушка дебютировала в сериале «Не родись красивой» и вмиг обрела популярность. Правда, знали актрису только по имени героини, стервозной секретарши Виктории Клочковой. Примечательно, что Ольга Ломоносова стала близкой подругой Такшиной и на экране, и в реальной жизни. Артистка боялась застрять в образе злодейки Вики, так что искренне радовалась, когда режиссеры предлагали кардинально противоположных героев.
В фильмографии актрисы более 50 работ. Среди них сыгранные роли в картинах «Бывшая», «Пари на любовь», «Партизаны», «Неадекватные люди», «Кухня», «12 месяцев. Новая сказка», «Держи удар, детка!» и других проектах.
Личная жизнь Юлии ТакшинойПервую любовь Юлия встретила в танцевальной студии: после отъезда брата в Москву ее партнером стал Саша Веников. По давней традиции танцевальный коллектив выезжал с палатками на природу, и однажды молодой человек признался Такшиной в симпатии под звездами. Их отношения продлились почти 5 лет, а потом девушка уехала в Москву, Александр не стал ее удерживать.
На съемках «Не родись красивой» чувства ворвались в ее жизнь с новой силой — Юлия закрутила служебный роман с Григорием Антипенко, сыгравшим в сериале главную мужскую роль.
«С Гришей мы сначала друг другу не очень приглянулись. На съемках общались мало, у нас было мало совместных сцен. Но со временем познакомились ближе», — признавалась артистка.Когда Юлия узнала, что беременна, Григорий увез ее в тур в Венесуэлу, где пара путешествовала по островам на небольших самолетах. В 2007 году на свет появился сын актеров Ваня, и Такшина чувствовала себя абсолютно счастливой до тех пор, пока избранник не уехал на пробы. В голове прочно закрепилась мысль: неужели отныне вся жизнь — это нахождение с ребенком дома, а съемки и друзья остались в прошлом?
Спустя время актриса научилась совмещать карьеру и дом. В 2009 году Юлия родила второго сына, Федора. Однако несмотря на рождение двоих детей, Антипенко так и не позвал Такшину замуж.
«Помню, когда забеременела, Гриша сказал: «Надо пожениться!». Я ответила: «Нужно, а когда?». И разговор на этом закончился. Все было как бы между делом, а ведь это очень важная тема», — подчеркнула Юлия.После шести лет отношений Юлия и Григорий разошлись. Следует отметить, что в истинные причины семейной драмы бывшие возлюбленные не посвящали ни детей, ни окружение. Позднее оба твердили, что просто не созданы друг для друга.
Все же им удалось сохранить дружбу, важные даты и праздники они по-прежнему проводили в семейном кругу. Но на самом деле пережить разрыв с избранником Юлии было нелегко.
ВераИз глубокой депрессии Юлию Такшину вывела православная книга «Несвятые святые» архимандрита Тихона. По словам актрисы, прийти в себя ей помогла Вера в Бога и покаяние.
Сначала Юлия начала посещать церковь, потом читать православную литературу. Очевидцы рассказывают, что она по сей день ходит по воскресеньям в Сретенский храм, исповедуется, причащается. А также прививает любовь к Богу подросшим сыновьям.
Юлия Такшина сегодняВ текущем театральном сезоне она задействована во многих популярных антрепризных спектаклях. Одной из главных ее работ является роль Маргариты в постановке «Мастер и Маргарита». С этим и другими спектаклями, среди которых «Идеальный муж», «Отдам бывшего в хорошие руки» и «Невеста напрокат», актриса регулярно гастролирует по городам России.
В кинематографе Такшина остается востребованной актрисой телесериалов, отдавая предпочтение детективам и мелодрамам. Она продолжает сниматься в новых сезонах популярных многосерийных проектов, таких как «Балабол», а также в свежих телевизионных фильмах.
Свою личную жизнь актриса старается не афишировать.