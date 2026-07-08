Работа стриптизершей, тяжелый развод и спасение в вере: жизнь актрисы Юлии Такшиной до и после «Не родись красивой». Где она сейчас?

08 июля 2026, 11:02

Юлия Такшина (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Юлия Такшина не мечтала стать звездой кино: карьеру начала с работы танцовщицей, планировала податься в журналисты. Однако череда событий привела ее в сериал «Не родись красивой», благодаря съемках в котором Юлия обрела не только известность, но и любовь. О том, как сложилась жизнь актрисы Юлии Такшиной — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Юлии Такшиной: дистрофия в подростковом возрасте Увлечение журналистикой Работа танцовщицей Карьера актрисы Личная жизнь Юлии Такшиной Вера Юлия Такшина сегодня

Биография Юлии Такшиной: дистрофия в подростковом возрасте

Юлия Такшина (фото: Instagram* / uliatakshina)

Увлечение журналистикой

«Выходит Алексей из машины, а его ослепляют вспышки. Он, правда, не растерялся и стал позировать, потом тихонько у меня поинтересовался: "Что здесь такое, с чего ажиотаж?". Добродушно надо мной посмеявшись, дал интервью. Вскоре я поступила на журфак, но через полтора года бросила учебу», — вспоминала актриса.

Работа танцовщицей

Юлия Такшина (фото: Instagram* / uliatakshina)

Карьера актрисы

Юлия Такшина (Фото: кадр из сериала «Не родись красивой»)

Личная жизнь Юлии Такшиной

«С Гришей мы сначала друг другу не очень приглянулись. На съемках общались мало, у нас было мало совместных сцен. Но со временем познакомились ближе», — признавалась артистка.

Григорий Антипенко и Юлия Такшина (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

«Помню, когда забеременела, Гриша сказал: «Надо пожениться!». Я ответила: «Нужно, а когда?». И разговор на этом закончился. Все было как бы между делом, а ведь это очень важная тема», — подчеркнула Юлия.

Вера

Юлия Такшина (фото: Instagram* / uliatakshina)

Юлия Такшина сегодня