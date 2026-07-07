Концерты 75‑летней певицы Бонни Тайлер отменили до конца августа по одной причине

07 июля 2026, 22:37

Radar Online: Состояние певицы Бонни Тайлер остается тяжелым после комы

Фото: istockphoto/Davizro

Здоровье 75-летней британской певицы Бонни Тайлер по-прежнему оценивается медиками как тяжелое. Об этом сообщает Radar Online со ссылкой на официального представителя артистки.