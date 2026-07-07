Концерты 75‑летней певицы Бонни Тайлер отменили до конца августа по одной причине
Здоровье 75-летней британской певицы Бонни Тайлер по-прежнему оценивается медиками как тяжелое. Об этом сообщает Radar Online со ссылкой на официального представителя артистки.
В заявлении подчеркивается, что, несмотря на положительную динамику, процесс восстановления проходит медленно. В связи с текущим состоянием здоровья все выступления Тайлер отменили вплоть до конца августа. Менеджмент исполнительницы выразил благодарность поклонникам за проявленное сочувствие и многочисленные сообщения с поддержкой из разных стран.
Госпитализация звезды произошла в апреле во время ее визита в Португалию. Тайлер доставили в клинику с острой абдоминальной болью, где ей провели экстренное хирургическое вмешательство по поводу разрыва аппендикса и осложненного повреждения кишечника.
В послеоперационный период у пациентки диагностировали инфекционное осложнение. Впоследствии, как сообщали СМИ, в ходе первой попытки выведения Тайлер из медикаментозной комы зафиксировали остановку сердца.
До упомянутого инцидента основные жалобы знаменитости касались опорно-двигательного аппарата. В своих интервью Тайлер неоднократно упоминала проблемы с коленными суставами, для поддержания формы она практиковала ежедневные 20-минутные занятия пилатесом, в том числе в гостиничных номерах. Ранее она перенесла хирургическую процедуру лаважа (промывания) коленных суставов, которая, по ее словам, прошла успешно.
Читайте также: