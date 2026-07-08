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«Спасибо передаче»: звезда «Кадетства» рассекретил возлюбленную, с которой познакомился на ТВ

Звезда сериала «Кадетство» Емельянов показал свою возлюбленную
Кирилл Емельянов (Фото: Instagram* / @otec_kirill)

Актёр Кирилл Емельянов, знакомый зрителям по сериалу «Кадетство», приоткрыл тайну личной жизни, опубликовав фото с новой возлюбленной. Кадры появились в личном блоге знаменитости.



На снимках вместе с Емельяновым предстала 23‑летняя актриса Варвара Лукьянова. По его словам, судьбоносная встреча произошла на телешоу.

«Спасибо каналу и передаче "Звёзды сошлись". Ведь именно там я нашёл свою любовь», — поделился актёр в подписи к посту.
Кирилл Емельянов и Варвара Лукьянова(Фото: Instagram* / @otec_kirill)
Напомним, Емельянов 2010 году женился на артистке Екатерине Директоренко. В браке у них родились двое сыновей. Однако в 2017 году супруги расстались. Спустя некоторое время Екатерина обратилась в суд, чтобы взыскать с бывшего мужа алименты на содержание детей.

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Александр Огарёв

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