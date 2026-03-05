Работа в «Детском мире», связь с Монеточкой*, болезнь и выборы в ГД: чем известна исполнительница песни «Ясный мой свет» Татьяна Буланова?
Татьяна Буланова – яркая и талантливая певица, известная своим хитом «Не плачь». Ее карьера стартовала в начале 90-х годов, и она сумела избежать судьбы певицы-однодневки. Сегодня женщина продолжает радовать своих поклонников новым творчеством. Подробнее о знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Татьяны БулановойЗвезда родилась 6 марта 1969 года в Санкт-Петербурге. В детстве она не выделялась среди сверстников и училась в обычной школе. Сначала Таня занималась художественной гимнастикой, но позже родители отдали ее в музыкальную школу. Занятия не вызывали у нее энтузиазма, так как девочка больше интересовалась современными мелодиями. В 15 лет брат научил ее играть на гитаре, и именно тогда девушка решила стать блондинкой, что стало важным шагом в ее карьере.
В юности у Татьяны были проблемы с лишним весом и зубами, что вызывало у нее комплексы. Чтобы побороть застенчивость, она работала продавцом в магазине «Детский мир». После получения аттестата по совету родителей она поступила в институт культуры на библиотекаря. Однако профессия не приносила ей радости, и, увидев новые возможности, она бросила учебу. Осенью 1989 года поступила на отделение вокала школы-студии при петербургском мюзик-холле. Буланова мечтала стать певицей в ресторане. Преподаватель мюзик-холла порекомендовал ее Николаю Тагрину, который искал солистку для группы «Летний сад».
«Летний сад»Звезда начала свою карьеру в группе «Летний сад», записав первую песню «Девчонка» в 1990 году. В 90-х артисты использовали кассеты для продвижения своей музыки, раздавая бесплатно. Первое исполнение хита «Не плачь» не встретило одобрения, но позже песня завоевала популярность, получив Гран-при на конкурсе «Шлягер-91». Это принесло группе известность не только в России, но и в других странах СНГ.
В 1991 году Буланова выпустила свой первый музыкальный клип на заглавную песню альбома «Не плачь». Она продолжала радовать поклонников новыми видео. Группа выпустила несколько альбомов, среди которых «Старшая сестра» и «Измена». Песни «Колыбельная» и «Скажи мне правду, атаман» получили премию «Песня года». В это время за Татьяной закрепилось звание самой «плачущей» певицы отечественной эстрады.
Несмотря на успех, группа начала распадаться, когда участники стремились к сольным карьерам. В 1996 году Буланова покинула «Летний сад», начав свой путь.
Сольная карьера Татьяны БулановойЖенщина вскоре представила свой первый сольный альбом «Мое русское сердце», в котором особенно выделялась песня «Ясный мой свет». Долгое время в её репертуаре преобладали грустные и проникновенные «женские» композиции, но певица решила изменить стиль. Она начала исполнять более озорные и танцевальные номера. В 1997 году получила «Золотой граммофон» за хит «Мой ненаглядный».
В 2000 году новая песня «Мой сон» заняла первые строчки хит-парадов на российских радиостанциях. В 2004 году Буланова выпустила трек «Белая черемуха» и одноименный альбом на студии «АРС». В 2005 году вышла пластинка «Летела душа», а затем последовали альбомы «Люблю и скучаю» (2007) и «Романсы» (2010). В 2011 году Татьяна получила звание «Женщина года», а в следующем вошла в список «20 успешных людей Санкт-Петербурга». В 2016 году она была удостоена премии «Шансон года» за композицию «Не отпускай меня». Также знаменитость вновь стала лауреатом премии «Звезда Дорожного радио» благодаря трекам «Не бойтесь любви» и «Мой ненаглядный».
Буланова открыта к экспериментам. Она приняла участие в съемках клипа молодой коллеги Монеточки* на хит «90». 2019 год оказался продуктивным: артистка представила композиции «Играю в прятки на судьбу», «Свадьба» и «Два берега». В 2020 году выпустила трек «Я буду думать о хорошем». В 2023 году Татьяна представила новый сольный альбом «Таня, дыши!». Кроме того, она стала владельцем ресторана в историческом центре Санкт-Петербурга, который ей подарил её избранник Валерий.
ТВС середины 90-х годов Татьяна Буланова активно появлялась на телевидении, принимая участие в различных популярных телепередачах. Она стала известной благодаря таким шоу, как «Поле чудес» и «Угадай мелодию», где её музыкальный талант привлекал внимание зрителей. В дальнейшем женщина участвовала в проекте «Две звезды» и в шоу «Ты – суперстар!», а также создала авторскую передачу «Коллекция впечатлений с Татьяной Булановой», хотя этот проект вскоре был закрыт. Через два года после этого она стала телеведущей программы «Не мужское это дело», что стало новым этапом в её карьере. В 2011 году одержала победу в шоу «Танцы со звездами», что ещё больше укрепило её популярность. С мая 2012 года она начала вести реалити-шоу на Первом канале под названием «Между нами, девочками», где обсуждались актуальные темы и жизненные ситуации.
В середине 2017 года Буланова приняла участие в развлекательной программе «Три аккорда», а летом 2021 года стала героиней передачи «Привет, Андрей!». В том же году она планировала выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Государственную думу от партии «Родина», однако её не допустили к участию. Осенью на телеканале «Россия-1» стартовало музыкальное шоу «Дуэты», где Татьяна также проявила свои вокальные способности.
В 2023 году она стала участницей проекта «Моя мелодия», а чуть позже появилась на ток-шоу «Прямой эфир». Кроме того, голос Булановой звучал за кадром в популярных многосерийных фильмах, таких как «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». Полноценный дебют Татьяны в кино состоялся в 2008 году, когда она сыграла главную роль в мелодраме «Любовь еще быть может». Также она снялась в фильме «Синдром отложенного счастья», где сыграла саму себя и исполнила две песни из своего репертуара.
Личная жизнь Татьяны БулановойБуланова вышла замуж в начале своей карьеры, когда сотрудничала с группой «Летний сад». Её первым избранником стал руководитель коллектива Николай Тагрин. Пара прожила вместе 13 лет, и в 1993 году у них родился сын Александр, но брак сохранить не удалось.
Следующим мужчиной в жизни Татьяны стал Владислав Радимов, бывший футболист. Они поженились в 2005 году, и хотя артистка была старше супруга на шесть лет, это не помешало им создать крепкий союз. В 2007 году у них родился сын Никита. Однако в 2016 году пара рассталась из-за измены мужа. В 2019 году Татьяна встретила нового мужчину — Валерия Руднева, бывшего теннисиста и успешного предпринимателя. Артистка старше его на 19 лет. Свадьба была запланирована на лето 2023 года, и все приготовления взял на себя жених, так как у звезды был плотный график. 2 июня они поженились в Санкт-Петербурге. В конце года певица сообщила, что решила взять двойную фамилию — Буланова-Руднева.
Весной 2025 года Татьяна задумалась о материнстве. Ещё до третьего замужества она заморозила яйцеклетки в клинике репродуктивных технологий и планирует воспользоваться услугами суррогатной матери. В ноябре Буланова объявила о закрытии ресторана, который ей подарил супруг.